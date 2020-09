PSG Mercato : Leonardo négocie pour un milieu de terrain

On sait Leonardo, le directeur sportif du PSG, à la recherche d’un milieu de terrain pour blinder l’entrejeu parisien. Le brésilien aurait trouvé un profil pour lequel il serait en train de négocier en ce moment, selon Téléfoot.

Mercato : Tiémoué Bakayoko, le PSG intéressé par ses services

Leonardo veut du renfort au milieu de terrain du PSG avant la fermeture du mercato estival le 5 octobre prochain. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait lancé ses offensives du côté de Chelsea où un joueur aurait ses faveurs. Ce dernier n’est autre que Tiémoué Bakayoko, l’international français de 26 ans. Pas vraiment dans les plans de Frank Lampard, l’ancien joueur de l’ AS Monaco est promené un peu à gauche et à droite depuis son transfert en 2017. Chelsea avait pourtant mis 40 millions d’euros sur la table pour s’offrir Tiémoué Bakayoko. Le joueur a depuis été prêté au club de la principauté ainsi qu’au Milan AC.

PSG Mercato : Paris connait le prix à payer pour le milieu de Chelsea

En fin de prêt à l’As Monaco et retourné à Chelsea, il pourrait de nouveau partir du club cet été. Les négociations avec le PSG auraient déjà débuté pour son transfert, selon la même source. C’est de nouveau un prêt du milieu de terrain qui est envisagé. Celui-ci serait payant et il devrait être assorti d’une option d’achat. Pour permettre la venue de Tiémoué Bakayoko au Paris Saint-Germain, Chelsea réclamerait 5 millions d’euros, un montant largement dans les possibilités du PSG. Le Franco-Ivoirien cherche à se stabiliser dans un club. Les arguments du club de la capitale devront le rassurer sur ce plan autrement il pourrait privilégier une autre destination. Le natif de 14e arrondissement de Paris est aussi dans le viseur des clubs à l'étranger, en Turquie plus précisément. Même si aucun nom n'a filtré sur l'identité de ses formations intéressées par ses services dans ce pays, jusqu'à deux clubs d'Istanbul seraient à ses trousses, d'après la presse anglaise.