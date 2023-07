Comme attendu depuis plusieurs jours, le PSG et Galatasaray sont parvenus à un accord pour le transfert de Mauro Icardi. Le club turc a officialisé ce deal.

Mercato PSG : Mauro Icardi s’engage avec Galatasaray jusqu’en 2026

Après un prêt réussi d’une saison, Mauro Icardi va définitivement quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre Galatasaray. Comme à son habitude, le club d’Istanbul a officiellement communiqué sur les négociations entre les trois parties présentes pour finaliser cette opération. « Des négociations officielles ont débuté avec le footballeur et son club SAS Paris Saint-Germain Football concernant le transfert du footballeur professionnel Mauro Emanuel Icardi Rivero », écrit la formation turque ce vendredi.

Quelques minutes plus tard, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Galatasaray a ensuite confirmé le transfert définitif de l’attaquant de 30 ans dans ses rangs. Un transfert estimé à 10 millions d'euros, qui permettra au club du président Nasser Al-Khelaïfi de ne plus avoir à payer le salaire de l’international argentin, qui a signé un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2026, avec le champion de Turquie. Un nouveau renfort offensif intéressant pour Galatasaray, qui a également recruté lors de ce mercato d'été le buteur franco-congolais Cédric Bakambu (Al Nassr) et l'ailier ivoirien Wilfried Zaha (Crystal Palace).

N’entrant pas dans les plans du PSG, Mauro Icardi, à qui il restait encore une année de contrat, s’était rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Oman Buruk, inscrivant notamment 23 buts pour 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues. Après trois saisons à Paris, Icardi quitte ainsi la Ligue 1 pour rejoindre la Super Lig, où il devenu le nouveau chouchou des supporters de Galatasaray. Avec le compatriote de Lionel Messi, le Paris SG réalise sa troisième vente de l’été après les jeunes El Chadaille Bitshiabu (Leipzig, 15M€) et Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort, 6,5M€).