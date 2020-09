Stade de Reims Mercato : Boulaye Dia se met sur le marché

Annoncé sur le départ cet été, Boulaye Dia est toujours au Stade de Reims à une semaine de la fin du mercato. Mais l’attaquant champenois assure que son départ est toujours possible.

Brillants avec le Stade de Reims la saison dernière, Axel Disasi et Boulaye Dia ont séduit plusieurs recruteurs. Pour récompenser ces deux joueurs de leurs bons et loyaux services, les dirigeants rémois leur ont accordé des bons de sortie cet été. Si le défenseur central Axel Disasi s’est engagé avec l’AS Monaco, l’attaquant Boulaye Dia attend toujours preneur. D’ailleurs, son départ devient de plus en plus improbable en raison du court délai restant avant la fin du mercato (5 octobre). Pourtant le joueur croit toujours un départ possible. « C'est une possibilité (que je quitte Reims). Je ne m'occupe pas de ça, je suis concentré sur le présent. Mais oui, il y a une possibilité », a expliqué l’attaquant du Stade de Reims au micro de Téléfoot dimanche soir après la défaite contre le PSG (0-2).

Quelle destination pour le Rémois ?

Pour Boulaye Dia, le timing ne semble donc pas être un problème. En cas de départ du Stade de Reims, où le buteur pourrait-il débarquer ? Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries, le Stadiste a régulièrement été associé à l’OM. En quête d’un attaquant supplémentaire cet été, les recruteurs marseillais auraient coché le nom du buteur champenois sur leur short list. Mais l’Olympique de Marseille aurait été rapidement freiné par son prix (pas moins de 15 millions d’euros). En revanche, les recruteurs olympiens ont signé Luis Henrique en provenance de Botafogo contre un chèque de 12 millions d’euros. Est-ce la fin de la piste Boulaye Dia à l’OM ? La sortie du joueur pourrait inciter l’Olympique de Marseille à relancer le dossier, en raison de l’abandon de la piste Marcos Paulo (Fluminense, Brésil) à cause du coronavirus contracté par le joueur. Mais les recruteurs marseillais ne pourraient revenir à la charge sur Boulaye Dia qu’après avoir vendu des joueurs, comme l’a expliqué André Villas-Boas. À une semaine de la fin du mercato, le délai paraît trop juste.