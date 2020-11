Stade de Reims : Déplacement à Lens, David Guion prudent

Publié le 04 novembre 2020 à 22:25

Le Stade de Reims croise le fer avec le RC Lens, dimanche. David Guion et son équipe ont certes signé deux victoires consécutives, mais le coach rémois n’est pas serein avant le déplacement au stade Bollaert.

Le Stade de Reims « encore fragile » d'après David Guion

Le Stade de Reims se déplace dans l’antre du RC Lens, lors de la 10e journée de Ligue 1. L’équipe de David Guion est dans une bonne dynamique avant cette renoncer. En effet, elle a enregistré deux succès de suite sur Montpellier HSC à la Mosson (4-0) et sur le RC Strasbourg (2-) au stade Auguste Delaune. Cependant, l’entraineur du club champenois reste très prudent. Pas forcément pour le début de saison canon du Racing Club de Lens, mais parce que le retour en forme du Stade de Reims « reste encore fragile ». David Guion est méfiant, car son équipe n’a pas été solide sur toute la ligne face au RCSA. « La première mi-temps face à Strasbourg était intéressante, mais l'équipe a encore trop souffert par la suite et cela doit nous mettre en alerte », a-t-il fait remarquer dans L’Équipe.

Fort de ce constat, le technicien du Stade de Reims avoue que son équipe « n’est pas encore sortie » confortablement de la zone rouge. Les Rouge et Blanc sont désormais 15e après leurs victoires à Montpellier et sur Strasbourg, mais ils n’ont que 2 petits points de plus que les Strasbourgeois (premiers relégables). Il faut dire que le classement est très serré en ce moment. Pour preuve, le Stade de Reims, le FC Lorient, le FC Nantes et le Nîmes Olympique comptent chacun 8 points.

Le RC Lens rejouera après trois semaines

Pour revenir au Racing Club de Lens, il est 10e avec 13 points, mais compte deux matchs en moins. Le dernier match du promu remonte au 18 octobre et une lourde défaite contre le LOSC (4-0). Décimés par la covid-19, les Nordistes n'ont pas joué lors des deux dernières journées de championnat, respectivement face au FC Nantes et à l'OM. Dix-huit cas positifs, joueurs et membres du staff technique compris, avaient été détestés au sein de l'effectif du RC Lens. Du coup, la LFP a reporté ses matchs, conformément aux règles en vigueur. Finalement, Franck Haise et plusieurs Sang et Or ont retrouvé l'entrainement collectif et préparent la venue du Stade de Reims.













Par ALEXIS