RC Lens : Ignatius Ganago envoie un message fort à l'ASSE

En vue du très alléchant RC Lens - ASSE, Ignatius Ganago (21 ans) a donné rendez-vous aux Verts au Stade Bollaert, samedi (coup d’envoi à 17h).

RC Lens : Ganago donne rendez-vous à l'ASSE

Le RC Lens reçoit l’ASSE ce samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. À quelques jours de ce match entre deux équipes impressionnantes en ce début de saison, Ignatius Ganago, meilleur buteur du championnat a annoncé la couleur. Sorti en cours de jeu contre le Nîmes Olympique (1-1) dimanche dernier, l’attaquant du Racing Club « doit passer des examens après avoir ressenti un début de crampe à la cuisse », selon Franck Haise, lundi. Cependant, le concerné s’annonce déjà disponible pour la venue de l’AS Saint-Étienne. « Frustré pour le résultat contre Nîmes, mais c’est toujours bien de prendre un point. Rendez-vous samedi à la maison », a écrit le buteur du RCL sur son compte Instagram. D’après les informations de La Voix du Nord, « la thèse de la simple fatigue musculaire était celle privilégiée par le staff artésien » pour Ignatius Ganago lundi soir, « après les premières constatations autour de la cuisse du joueur ». L’avant-centre du RC Lens devrait donc être opérationnel pour affronter l’ASSE comme il l’a annoncé lui-même.

Ignatius Ganago, très décisif en ce début de saison

Pour rappel, le Camerounais a été buteur lors des quatre derniers matchs des Lensois et est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 4 buts et une passe décisive à son actif, en 5 matchs disputés. Grâce aux performances de sa recrue estivale, le club promu est 6e au classement avec 10 points, derrière l'AS Saint-Étienne qui a également 10 points avec une différence de buts de +3. Ignatius Ganago a été transféré de l'OGC Nice par le Racing Club de Lens en juillet 2020 pour 6 M€.