OM Mercato : Accord avec le Bayern Munich pour Bouna Sarr

Le Bayern Munich appuie sur l’accélérateur pour signer Bouna Sarr avant la fin du mercato. Le club allemand et l’ OM auraient même déjà trouvé un accord.

OM : 10M€ du Bayern Munich pour Bouna Sarr ?

À moins de 48 heures de la clôture du mercato, le Bayern Munich n’a pas encore bouclé son recrutement. Les recruteurs bavarois s’activent pour signer le milieu défensif Marc Roca (Espanyol Barcelone) et l’ailier Callum Hudson-Odoi (Chelsea). Mais c’est avec l’ OM que les négociations semblent aller très vite. Le Bayern Munich est attiré par le profil de Bouna Sarr pour concurrencer le latéral droit Benjamin Pavard. Selon Foot Mercato, un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l’ancien Messin en Bundesliga avant la date butoir du mercato estival. RMC Sport renchérit en annonçant que l’opération pourrait coûté 10 millions d’euros aux recruteurs munichois. À noter que Bouna Sarr et le club allemand n’ont pas encore trouvé d’accord mais l’ OM semble si confiant que le remplaçant du Franco-Guinéen aurait déjà été déniché.

Qui pour remplacer le latéral droit marseillais ?

On sait André Villas-Boas pas très chaud pour laisser filer ses joueurs clés. Le technicien portugais avait donc prévenu qu’en cas de départ d’un élément essentiel de son effectif, les recruteurs de l’ OM devaient chercher à le remplacer immédiatement. Une demande reçue 5/5 par Pablo Longoria et son staff qui auraient déjà repéré le remplaçant du joueur de 28 ans. Selon La Provence, il s’agirait de Fabien Centonze, latéral droit du FC Metz qu’il a rejoint en 2019. Ancien d’Evian TG, de Clermont Foot et du RC Lens, le Grenat de 24 ans est un joueur essentiel du système de jeu mis en place par l’entraîneur Vincent Hognon. Aligné au Vélodrome lors du match nul entre l’ OM et le FC Metz (1-1, 5e journée de Ligue 1), Fabien Centonze était également présent lors de la victoire des Mosellans contre le FC Lorient (3-1), ce dimanche, 6e journée de Ligue 1. Toutes les parties ont moins de 48 heures pour conclure les différents dossiers…