OM Mercato : Le polyvalent Bouna Sarr aperçu en Allemagne

Le Bayern Munich devrait annoncer le transfert de Bouna Sarr dans quelques heures. Le joueur polyvalent de l’ OM a été aperçu à Munich ce lundi.

OM : officialisation imminente pour Bouna Sarr au Bayern Munich

Personne n’avait imaginé l’opération il y a encore quelques jours. Mais l’officialisation de Bouna Sarr au Bayern Munich est imminente. En effet, en quête d’un renfort au poste de latéral droit, les recruteurs bavarois ont jeté leur dévolu sur le joueur de l’ OM. Malgré son intérêt tardif, le club de Bundesliga va rafler la mise avec une offre de 10 millions d’euros plus probablement un prêt de Mickaël Cuisance. La preuve, l’ancien Messin a été aperçu ce lundi à Munich, comme le montrent les images diffusées par Torben Hoffmann, journaliste de Sky Sports en Allemagne. Un voyage qui prouve, sauf revirement de dernière minute, que le Franco-Guinéen va effectivement s’engager avec le champion d’Allemagne et d’Europe. Un transfert qui fait visiblement plaisir aux responsables marseillais qui avaient classé le joueur polyvalent (latéral droit ou ailier) dans la catégorie des grosses ventes pour renflouer les caisses du club. Ainsi, à 28 ans, Bouna Sarr va quitter la Ligue 1 pour sa toute première expérience dans un championnat étranger.

Un bon coup pour les Bavarois ?

Au Bayern Munich, Bouna Sarr devra concurrencer son compatriote Benjamin Pavard et, au besoin, Joshua Kimmich qui peut dépanner au poste de latéral droit. Il s’agit de deux concurrents directs de haut niveau, le premier est champion du monde avec l’équipe de France, l’autre vient de remporter la Ligue des champions avec le club allemand. C’est dire si le Marseillais devra batailler pour gagner du temps de jeu. Mais ce dernier a sa technique et son expérience qui parlent pour lui. Joueur de couloir, il est capable de répéter inlassablement les efforts et d’apporter le surplus lors des phases offensives. Du point de vue expérience, après 5 ans d’évolution à l’ OM, Bouna Sarr présente un bilan de 181 matchs, 8 buts et 11 passes décisives. Il devrait donc être une bonne prise pour les recruteurs munichois…