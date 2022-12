OM Mercato : C'est bouclé pour l'avenir de Bouna Sarr au Bayern

Publié par Ange A. le 05 décembre 2022 à 05:45

Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr est fixé sur son avenir avec le Bayern Munich. Lequel a tranché à son sujet.

Habitué à recruter intelligent lors des fenêtres des transferts, le Bayern Munich avait surpris plus d’un à l’été 2020. Le Rekordmeister est venu piocher au PSG et à l’Olympique de Marseille. Le club allemand s’est attaché les services d’un Choupo-Moting en fin de contrat avec Paris. Les Bavarois ont déboursé 8 millions d’euros pour le transfert de Bouna Sarr. Si le Camerounais flambe cette saison suite au départ de Robert Lewandoski et une prolongation lui semble acquise, c’est tout le contraire pour Sarr. L’ancien latéral de l’OM, freiné par une récente opération au genou, n’entre pas dans les plans de jeu Julian Nagelsmann. Il n’a pas disputé le moindre match cette saison et son avenir en Bavière aurait même déjà été scellé.

OM Mercato : Le Bayern a tranché pour Bouna Sarr

Recruté il y a deux étés par le Bayern, Bouna Sarr est loin d’être un indispensable. Le latéral sénégalais, non convoqué pour le Mondial, n’a disputé que 27 matchs avec les Munichois depuis sa signature. Alors qu’au terme de la saison il disposera encore d’une année de contrat, la direction du club bavarois aurait déjà tranché sur la question de son avenir. Le portail espagnol Todos Fichajes assure en effet que le champion d’Allemagne en titre ne compte plus sur l’ancien Olympien. À tel point qu’un départ de Sarr de Munich n’est pas à exclure.

Disposé à céder Bouna Sarr, le Bayern Munich serait tout enclin à brader l’international sénégalais aux 7 capes. Sa valeur marchande a d’ailleurs fortement diminué ces dernières saisons. Il ne vaudrait plus maintenant que 2,5 millions d’euros. Sans avenir à Munich, il reste maintenant à savoir où l’ancien latéral de Marseille va se relancer dans les prochains mois.