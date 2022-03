OM Mercato : Un milieu du Bayern ouvre la porte à Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 mars 2022 à 21:49

Ancien milieu de terrain de l’ OM, Bouna Sarr évolue actuellement au Bayern Munich. Cependant, il ne ferme pas la porte pour un retour à Marseille.

OM Mercato : Bouna Sarr n’exclut pas un retour à Marseille

En octobre 2020, Bouna Sarr a fait le choix de quitter la France et l’Olympique de Marseille afin de rebondir en Bundesliga en pleine force de l’âge. L’international sénégalais de 30 s’est engagé avec le Bayern Munich dans l’espoir de passer un cap dans sa carrière. Cependant, les choses ne se passent pas comme il l’espérait. Barré par une rude concurrence au sein de l’effectif bavarois, où il est repositionné au poste de latéral droit, Bouna Sarr doit se contenter d’un faible temps de jeu en Bavière. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que cinq petites rencontres en championnat. De quoi le pousser un peu plus vers la porte de sortie.

Alors qu’il traverse une situation difficile au Bayern, Bouna Sarr va-t-il finalement revenir en Ligue 1 ? Dans un long entretien accordé à Canal +, le récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a avoué qu’il reste nostalgique de son passage à l’ OM. Il a même ouvert la porte à un éventuel retour à Marseille. « J’aimerais forcément y revenir un jour, je ne sais pas quand, mais ce sera toujours avec plaisir », a-t-il confié, lançant ainsi un appel du pied aux dirigeants marseillais.

Bouna Sarr affiche son attachement à Marseille

Bouna Sarr aura au total passé cinq saisons à l’ OM. Et l’arrière droit polyvalent en garde un souvenir impérissable. « J’y suis resté cinq ans, mine de rien cinq ans c'est énorme dans une carrière. Je pense que c’est là-bas que je me suis accompli en tant que joueur et avant tout en tant qu’homme. Je suis parti avec d’excellents rapports avec les supporters marseillais, et je les aime comme ils m’aiment, je pense », a-t-il ajouté. Le milieu offensif droit du Bayern Munich clame ainsi haut et fort son attachement pour Marseille.