Les spéculations autour d’une future vente OM à l’Arabie saoudite se multiplient avec de nouvelles révélations de Daniel Riolo sur cette affaire.

Vente OM : Frank McCourt disposé à céder son club, selon Daniel Riolo

La future vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite est-elle en bonne voie ? Julien Fournier a récemment fait une grosse mise au point sur cette éventuelle transaction, annoncée depuis plus de trois ans. L’ancien dirigeant de l’OM et de l’OGC Nice a confirmé qu’il avait bien été approché par un investisseur saoudien en vue de tâter le terrain pour un possible rachat du club phocéen.

Julien Fournier a alors approché l’actuelle direction de l’OM dans l’optique d’entamer des négociations, mais il a reçu une réponse très ferme de Frank McCourt. Ce dernier a fermement assuré que son OM n’était pas à vendre. L’homme d’affaires américain maintient sa position initiale et compte s’inscrire sur la durée à la tête du club phocéen, malgré les assauts incessants de potentiels acquéreurs.

ulien Fournier conclura alors qu’une possible vente de l’OM n’est rien d’autre qu’un simple fantasme, car Frank McCourt n’a pas l’intention de céder son bien dans un avenir proche. Pourtant, cette mise au point est visiblement insuffisante pour dissiper les rumeurs autour de la vente OM. Le célèbre consultant de RMC Sport, Daniel Riolo, a apporté une note contradictoire, assurant que FrankMcCourt « est bien vendeur, puisqu'il n’a aucun intérêt à être là ».

400 millions d’euros pour le rachat de l’Olympique de Marseille

Après être éloigné des affaires courantes de l’OM et en confiant les clés du camion à Pablo Longoria, le natif de Boston songerait en réalité à céder son bien, mais pas à n’importe quel prix. « Il en veut autour de 400 M€ », a ajouté Daniel Riolo. Ce sont donc ces demandes excessives qui freineraient l’arrivée de nouveaux investisseurs à Marseille.

Pour le moment, cette divergence d’opinions autour de la vente OM souligne surtout l’ambiguïté de ce dossier sensible et sème le doute chez bon nombre de supporters concernant l’avenir de leur équipe. Pour autant, un éventuel rachat du club phocéen par des dirigeants de l'Arabie saoudite reste un scénario incertain, avec de multiples rebondissements.