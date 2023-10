Les négociations autour de la vente OM sont réelles, mais Frank McCourt fait preuve de fermeté face aux Saoudiens pour deux raisons essentielles.

Vente OM : Frank McCourt satisfait de la santé financière du club

Le président de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, est régulièrement monté au créneau pour assurer que son club n’était pas à vendre. Cette mise au point ne signifie pas autant que les lignes ne bougent pas en coulisse. Satisfaite de son investissement à Newcastle United en Premier League, l’Arabie saoudite compte acquérir un autre club européen et a jeté son dévolu sur l’OM.

Plusieurs grands médias français confirment cet intérêt des Saoudiens pour le club phocéen, en révélant l’existence de négociations secrètes entre les deux parties par différents intermédiaires, comme Julien Fournier, ancien dirigeant de l’OM et ancien directeur sportif de l’OGC Nice. Sauf que ces démarches tardent jusqu’ici à convaincre Frank McCourt de céder le club qu’il avait racheté des mains de Margarita Louis-Dreyfus en 2016. Plusieurs raisons expliquent cette position du milliard américain face aux assauts saoudiens.

L'une des principales raisons pour lesquelles Frank McCourt hésite à vendre l’Olympique de Marseille à des investisseurs plus fortunés est notamment la stabilité financière et croissante du club. L’Équipe explique en effet que l’OM détient actuellement le deuxième plus gros contrat d'équipementier de Ligue 1, qui court jusqu'en 2028. De plus, le club phocéen a signé cet été un nouveau sponsor maillot avec le groupe CMA-CGM, qui lui apporte « une manne financière inédite ».

Vente OM : L’Arabie saoudite a d’autres priorités

Ces contrats offrent des sources de revenus fiables à long terme pour l’Olympique de Marseille. Frank McCourt, qui a déjà injecté plus de 400 millions à l’OM depuis son arrivée en 2016, considère sans doute cette « manne financière » comme un investissement à long terme, espérant que le club présidé par Pablo Longoria atteindra des sommets sur le plan sportif et financier. Le milliardaire bostonien attendrait ainsi une offre qui reflète la valeur qu'il accorde à l'OM et qui lui permet de réaliser une énorme plus-value.

Une autre raison pour laquelle Frank McCourt ne se précise pas pour vendre son club est que l'Arabie saoudite semble elle-même avoir d'autres priorités dans le domaine du sport. La presse saoudienne assurait récemment que les investissements du royaume à court terme étaient concentrés sur d'autres domaines et l’organisation de grands événements sportifs, ce qui signifierait que l'acquisition de l'OM n'est pas une priorité immédiate pour le pays le plus riche du Moyen-Orient. Frank McCourt considérait ainsi cette situation comme une opportunité pour l’OM de continuer à développer son club.

À noter que l'homme d'affaires américain a investi des centaines de millions d'euros à Marseille, tant sur le plan sportif que financier. Il souhaite voir ses efforts porter leurs fruits. La perspective de vendre le club à des investisseurs saoudiens, même si cette transaction peut générer un énorme profit, risque d’être insuffisante pour compenser le temps, l'énergie et les ressources qu'il a consacrés à l'OM. Néanmoins, dans le monde du football, les choses peuvent évoluer rapidement. Les tractations se poursuivent toujours entre les différentes parties.