Impliqué dans les négociations entre les Saoudiens et Frank McCourt autour de la Vente OM, Julien Fournier a apporté des éclaircissements sur cette affaire.

Vente OM : Julien Fournier confirme l’approche des Saoudiens, mais…

Tel un vieux serpent de mer, l’hypothèse d’une future vente de l’Olympique de Marseille ne cesse de refaire surface. Ces dernières semaines, les spéculations autour de cette éventuelle transaction se sont intensifiées, suite aux révélations du journaliste de David Berger. Ce dernier révélait l’existence de négociations avancées entre l’actuelle direction de l’OM et des hommes d’affaires saoudiens.

Ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice, Julien Fournier serait même impliqué dans les discussions entre les deux parties. Le dirigeant français servirait d’intermédiaire entre les investisseurs saoudiens et les dirigeants de l’OM. Invité ce mardi de l'After Foot, sur RMC, le principal concerné s’est exprimé ce dossier sensible.

Il a d’abord confirmé qu’il a bien été sollicité par un dignitaire saoudien, intéressé par le projet de rachat de l’OM. « C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi », a-t-il confié. Seulement, Julien Fournier et son mandant se sont rapidement heurtés à la position ferme de Frank McCourt, qui n’a pas bougé d’un iota.

Frank McCourt maintient sa position initiale

Depuis les tentatives vaines du duo Ajroudi-Boudjellal, l’actuel propriétaire assure à qui veut l’entendre qu’il n’a pas l’intention de céder son bien. L’ancien dirigeant du Gym a ainsi reçu une réponse très ferme de Frank McCourt. « Poliment, gentiment, mais fermement, il m’a fait dire qu’il voulait garder le club », a-t-il expliqué. L’homme d'affaires américain a investi des centaines de millions d'euros à l’OM et souhaite voir ses efforts porter leurs fruits.

La perspective de vendre le club à des investisseurs saoudiens, même si cette transaction peut générer une énorme plus-values, reste pour le moment insuffisant pour compenser le temps, l'énergie et les ressources qu'il a consacrés à l'OM. C’est pourquoi Julien Fournier conclut qu’une future vente du club phocéen à l’Arabie saoudite reste qu’un « simple fantasme », pour l’instant. Un message indirectement envoyé aux différents partisans de la vente OM.