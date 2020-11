Stade rennais Chelsea : Steven Nzonzi pas défaitiste

Publié le 04 novembre 2020 à 06:43

Ce mercredi, le Stade rennais affrontera Chelsea FC à Stamford Bridge, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Steven Nzonzi se veut confiant pour cette rencontre à l’histoire non écrite à l’avance.

Steven Nzonzi parle des chances du Stade rennais face à Chelsea

Avant le choc contre les Blues de Chelsea, le Stade rennais est dernier du Groupe E en Ligue des Champions. Les Bretons n’ont qu’un point du match nul face à Krasnodar à leur compteur avant d’aller défier Chelsea sur sa pelouse. Présent en conférence de presse avant son entraîneur Julien Stéphan, Steven Nzonzi s’est plié aux questions des journalistes. À celle de savoir à combien il estimait les chances du SFRC de faire un résultat face aux Londoniens, il a déclaré : « C’est un match de football, ce n’est pas des matchs à moitié. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça va être difficile face à une très bonne équipe. Ça va être un match compliqué, mais évaluer le pourcentage, c’est difficile à dire. C’est au jour le jour. C’est en fonction de comment se sentent les équipes physiquement, mentalement, comment on aborde le match. C’est difficile de prévoir ce qui peut se passer ».

Julien Stéphan évoque les ambitions du SRFC à Londres

Après Steven Nzonzi, Julien Stéphan s’est lui aussi présenté en conférence de presse pour évoquer la rencontre à venir. À la question de savoir s’il avait un objectif personnel pour cette première participation du Stade rennais à la Ligue des champions, le coach du Srfc a lancé : « C’est notre première participation. On veut donc se faire plaisir au maximum, ne rien lâcher du premier à la dernière minute de chaque match. Ensuite on est des compétiteurs, on a envie de prendre des points, on a envie de gagner des matchs. On sait à quel point c’est une compétition difficile, mais on doit avoir l’ambition de prendre des points et surtout l’ambition d’élever notre niveau de jeu. »

Ce mercredi, sur le coup de 21h, le Stade rennais défiera Chelsea avec 10 joueurs issus du centre de formation dans les rangs.













Par Gary SLM