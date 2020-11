ASSE : Deux absences déjà signalées pour le derby contre l’OL

Publié le 05 novembre 2020 à 09:00

L’AS Saint-Étienne se rend sur la pelouse de l’OL dimanche pour la 10e journée de Ligue 1. L’ ASSE sera privée de deux attaquants pour ce choc au Groupama Stadium.

L’ ASSE sans deux attaquants contre l’OL

L’AS Saint-Étienne n’a plus goûté à la victoire depuis son succès contre l’OM le 17 septembre (0-2). Depuis cet exploit au Vélodrome, l’ ASSE a enchaîné six rencontres sans victoire et reste même sur cinq défaites consécutives. Un important rendez-vous attend les Verts de Claude Puel pour leur prochaine sortie. Dimanche, les Stéphanois seront opposés à l’Olympique lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Deux attaquants stéphanois sont déjà forfaits pour cette affiche. Suspendus par la Commission de discipline de la LFP, Romain Hamouma et Whabi Khazri ne feront pas le déplacement au Groupama Stadium. Les deux hommes ont écopé chacun d’un match de suspension.

Un absent confirmé pour Rudi Garcia

Contrairement à celle de Whabi Khazri, l’absence de Romain Hamouma constitue un coup dur pour l’ ASSE. L’ailier de 33 ans compte 3 buts et une passe décisive cette saison avec l’AS Saint-Étienne. L’avant-centre tunisien n’a pas encore fait trembler les filets adverses depuis le début de la saison. Côté lyonnais, Rudi Garcia sera privé de Marcelo Guedes contre Saint-Étienne. Le défenseur central écope de deux matchs de suspension suite à son expulsion contre le LOSC dimanche (1-1). Auteur d’une solide performance contre le Lille OSC, Djamel Benlamri devrait de nouveau compenser l’absence du Brésilien en défense.













Par Ange A.