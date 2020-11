LOSC : La composition probable pour l'AC Milan en Ligue Europa

Publié le 05 novembre 2020 à 17:30

Le LOSC dispute son troisième match de Ligue Europa de la saison sur la pelouse de l'AC Milan, ce jeudi soir (21 h). Les Lillois, deuxièmes de leur groupe après une victoire contre le Sparta Prague (4-1) et un nul contre le Celtic Glasgow (2-2), aimeraient rééditer leur exploit de 2006 et revenir sur les talons des Lombards.

Le LOSC en mission contre l'AC Milan

Deuxième de son groupe de Ligue Europa, le LOSC aimerait bien faire un coup sur le pelouse du leader, l'AC Milan. Les Lillois vont devoir s'inspirer de leur exploit de 2006, quand ils avaient battu les Lombards à San Siro (2-0). Mais l'entraîneur Christophe Galtier sait que la rencontre sera difficile. "Milan est favori du groupe, mais on a envie de jouer ce match sans pression. Je sens mon groupe très déterminé, est convaincu le coach des Nordistes. Ils sont sur une grande dynamique, ils ont des joueurs de grande classe. S'ils l'emportent, ils auront neuf points, ce qui leur permet de se qualifier." Galtier reste déterminé et donne les ingrédients pour la réussite du LOSC : "Il faudra sortir un très gros match si on veut une issue positive. Respecter les consignes, faire preuve d'abnégation et répéter les efforts. chose. On doit faire un résultat. Oui, ça sera un match difficile. Depuis un moment, on enchaine contre des équipes d'un niveau très élevé. Il faut profiter de ces moments, on s'est battu pour les avoir, on va jouer notre carte à fond."

José Fonte opérationnel ?

Mais le LOSC, qui reste invaincu cette saison, n'a toujours pas battu un gros ou un concurrent direct, concédant le nul au Stade Rennais, à l'OGC Nice, à l'OM ou, dernièrement, à l'OL. Contre les Lyonnais (1-1), les Lillois ont cru perdre gros. Leur défenseur et capitaine José Fonte a reçu un doigt dans l'oeil, accidentellement, de la part d'un Rhodanien. Emmené à l'hôpital avec un problème de vue, il était incertain pour le déplacement à San Siro, contre l'AC Milan. "Il s'est entraîné normalement mercredi. Il n'y a aucune contre-indication médicale, a rassuré Christophe Galtier. Je ferai un dernier point en sa compagnie jeudi. Son ressenti était très positif. S'il a la moindre appréhension, Adama Soumaoro jouera." Le LOSC garde également un oeil sur la formation milanaise, que l'entraîneur Stefano Pioli a annoncé vouloir faire tourner.

La composition probable du LOSC sur la pelouse de l'AC Milan : Maignan - Reinildo, Botman, Fonte, Celik - Bamba, R. Sanches, André, Ikoné - Yilmaz, Yazici.













Par Matthieu