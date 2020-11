OGC Nice : Le terrible constat de Patrick Vieira après Prague

Publié le 06 novembre 2020 à 01:00

L’ OGC Nice a concédé sa deuxième défaite en Ligue Europa jeudi contre le Slavia Prague (3-2). Patrick Vieira a pointé les manques de son équipe contre les Tchèques.

L’ OGC Nice de nouveau battu en Ligue Europa

Avec la pléthore d’absents du côté du Slavia Prague, l’ OGC Nice avait l’occasion de ramener les 3 points de la République tchèque. Seulement, le Gym n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse du Slavia. Pire, les hommes de Patrick Vieira ont concédé une nouvelle défaite en Ligue Europa. Les Aiglons se sont inclinés (3-2) lors de la 3e journée de la C3. Amine Gouiri (33e) et Dan Ndoye (90+2) ont été les buteurs du club azuréen. Au terme de la phase aller, Nice pointe à la 3e place de son groupe. Le Gym conserve des chances de qualification pour le deuxième tour malgré son nouveau revers. Les Aiglons ne comptent que 3 points de retard sur le Slavia et Leverkusen.

La frustration de Vieira après la défaite de Nice

Pour décrocher cette qualification, Patrick Vieira estime que ses poulains doivent se mettre au niveau de leurs adversaires. « On a de bonnes intentions mais il faut faire plus collectivement. Sur les trois matchs, les équipes adverses ont joué, elles, des matches de Coupe d’Europe », a indiqué le coach de l’ OGC Nice. Contre le Slavia, le technicien a noté le « manque d’agressivité et de cohésion sur les phases arrêtées » de son équipe. « C’est une défaite frustrante. Il y avait la place de mieux faire », a-t-il lâché selon les propos rapportés par Ouest France. Reste plus qu’à rectifier le tir dans deux semaines à l’Allianz Rivera.













Par Ange A.