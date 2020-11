Stade Rennais Mercato : Camavinga au Real, ultimes révélations

Publié le 06 novembre 2020 à 12:30

Privé de son prodige Eduardo Camavinga depuis maintenant trois rencontres, le Stade Rennais aura bien du mal à garder son protégé au mercato estival, tant les options sont nombreuses pour l'international français. Mais les Rouge et Noir ont peut-être un candidat de moins avec lequel devoir batailler, alors qu'ils vont affrontrer le PSG, samedi lors de la 10e journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais peut dormir un peu plus tranquille

Eduardo Camavinga va fêter ses 18 ans dans quelques jours. Malheureusement, le milieu de terrain est embêté par une blessure à la cuisse qui le tient éloigné des terrains depuis maintenant dix jours. Touché contre Angers SCO lors de la première défaite de la saison du Stade Rennais (1-2), il a manqué les déplacements en Ligue des champions à Séville et Chelsea, tout comme le match de Ligue 1 contre le Stade brestois (2-1). Camavinga devrait également être absent contre le PSG samedi et n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les matches de l'équipe de France, contre la Finlande en amical et au Portugal ainsi que face à la Suède en Ligue des Nations, les 11, 14 et 17 novembre prochains, à l'inverse de Kylian Mbappé, lui aussi diminué. Mais outre la blessure de son prodige, le Stade Rennais se préoccupe aussi de son avenir. Le joueur est en effet convoité par de nombreux grands clubs européens.

Le Real Madrid passe la main sur Eduardo Camavinga ?

Le Real Madrid s'est toujours posé comme le principal prétendant à la venue d'Eduardo Camavinga. Le président Florentino Pérez voulait miser sur la jeunesse française pour rebâtir une équipe de Galactiques après un mercato limité, contraint par la crise sanitaire et économique qui en découle. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, était donc lui aussi sur les tablettes des Madrilènes. Si un accord verbal aurait été trouvé entre le milieu du Stade Rennais et le Real Madrid, il se pourrait bien que les choses aient changé. C'est en effet la situation de Paul Pogba à Manchester United qui intéresse maintenant le club entraîné par Zinédine Zidane. Le contrat de l'international français de 27 ans court jusqu'en juin 2022, mais ni le joueur, ni les Red Devils n'auraient l'intention de prolonger l'aventure.

Plusieurs clubs ont déjà évoqué leur intérêt pour Paul Pogba, notamment le PSG, mais aussi la Juventus Turin et le Real Madrid. Mais le prix annoncé par les dirigeants mancuniens semble avoir convaincu Florentino Pérez. En effet, Manchester United ne demanderait "que" 60 millions d'euros pour l'ancien Turinois, acheté 105 millions en 2016. Une somme sensiblement moins élevée que ce que serait amené à payer le Real pour Eduardo Camavinga. Surtout, les Madrilènes pourraient diminuer la note en impliquant certains de ses joueurs dans la transaction avec United, ce qu'il ne pourra probablement pas faire avec le Stade Rennais. Ainsi, l'équipe de Zidane aurait opté pour un autre Français pour renforcer son milieu de terrain, fermant la porte au prodige breton.













