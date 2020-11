Stade brestois : Grosse décision au centre de formation

Publié le 06 novembre 2020 à 14:15

Suite à la découverte d’un cas positif de coronavirus chez les U19 et de plusieurs cas contacts chez les jeunes talents, les dirigeants du Stade brestois ont décidé de fermer le centre de formation à partir de lundi prochain.

Le coronavirus se signale au Stade brestois

Les clubs sont de plus en plus nombreux à ne pas être épargnés par le retour en force du coronavirus en France. C’est maintenant le Stade brestois qui est touché, avec la découverte d’un cas positif parmi les U19 et de plusieurs cas contacts au centre de formation. Les dirigeants brestois ont donc décidé de fermer le centre de formation à partir de lundi prochain. Nicolas Mariller a donné les détails de cette décision.

Nicolas Mariller justifie la fermeture du centre de formation

Les responsables brestois souhaitent éviter une propagation du virus au sein de leurs jeunes talents. « Suite à la découverte d’un cas positif parmi les joueurs U19 du club et à la présence de nombreux cas contacts au centre de formation, les groupes U19 et U17 ont été mis à l’arrêt. Le centre d’hébergement a également été fermé », a expliqué le directeur du centre de formation du Stade brestois dans des propos rapportés par Ouest-France. La date de reprise des U19 et U17 de l’écurie brestoise est encore inconnue. « Les dirigeants du club et le médecin du centre, qui ont pris cette décision, vont maintenant suivre l’évolution de ces cas avant d’envisager la date de reprise pour ces catégories », a indiqué Nicolas Mariller avant de préciser : « Seul le groupe N3 poursuit ses activités. »













Par JOËL