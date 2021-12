Stade Rennais : Coup de théâtre ! Tottenham-SRFC bientôt annulé

Publié par Thomas le 08 décembre 2021 à 17:35

Alors que le Stade Rennais s'apprête à rallier l'Angleterre ce mercredi, une annonce tonitruante pourrait tout simplement annuler le match Tottenham-SRFC.

Stade Rennais : Tottenham proche de déclarer forfait

C’est une drôle de semaine que vivent actuellement Antonio Conte et les Spurs, à quelques heures d’une rencontre cruciale contre le SRFC, l’entraîneur italien pourrait rapidement avoir gain de cause en demandant le report de la rencontre. Et pour cause, Tottenham connaît une recrudescence du virus du Covid-19 ces derniers jours, qui aurait touché un grand nombre de l’effectif londonien. Un chiffre constamment en hausse depuis hier, qui a poussé l’ancien coach des Blues à évoquer que seulement 10 joueurs de champs étaient disponibles face aux Rouge et Noir ce jeudi. Un bilan qui pourrait bien évoluer d’ici là.

The Athletic relatait déjà mardi que 6 joueurs ainsi que deux membres du staff avaient été testés positif au virus, une situation qui commençait à fortement préoccuper les Spurs qui devaient malgré tout poursuivre les entraînements encourant le risque de propager le virus. Après avoir demandé le report de la rencontre contre Brighton ce week-end en Premier League, Tottenham pourrait également voir son opposition contre le Stade Rennais ce jeudi reportée. Dans le règlement officiel de la Conference League, le match doit être maintenu si plus de 13 joueurs sont disponibles, à contrario, sous ce seuil, la rencontre doit être reportée, de même si aucun gardien n’est à disposition.

Conte a très peur pour la suite

En conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur italien n’a pas manqué d’évoquer la situation délicate que vivait ses joueurs et son staff, qui se voient contraints de continuer leurs activités malgré la propagation du Covid-19 au sein du club " Tout le monde est assez effrayé ici, nous avons tous une famille. Je demande pourquoi ? Hier nous nous entrainions et deux cas positifs ont été recensés, aujourd’hui encore deux autres. Qui seront les prochains ? Ce n’est vraiment pas bon, nous allons voir nos familles après." a-t-il déclaré en rajoutant par la suite " Nous avons 11 joueurs disponibles pour le match contre Rennes et à la fin de l’entraînement aujourd’hui, un des joueurs qui aurait dû débuter demain a aussi été testé positif. C’est effrayant nous sommes tous cas contact. ". Pour rappel, en plus de l’enjeu majeur du match contre les Rouge et Noir, Tottenham devra disputer un grand nombre de rencontres en Premier League jusqu’au 31 décembre, un calendrier ultra chargé qui ne devrait pas être aidé par la pandémie.