ASSE : Une excellente nouvelle tombe à Saint-Etienne avant le RC Lens

12 janvier 2022

L'AS Saint-Etienne reçoit ce week-end le RC Lens, véritable sensation cette saison en Ligue 1. À cette occasion, l' ASSE a reçu une superbe nouvelle.

ASSE : Fin de la jauge des 5 000 places à Geoffroy-Guichard !

C’est un feuilleton qui n’en finit plus d’agiter le football français. Après une recrudescence de cas de Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a récemment décidé de limiter drastiquement le nombre de supporters dans les enceintes sportives. Si cette décision a de quoi impacter l’énergie et l’émotion d’une rencontre, elle fragilise surtout les maigres économies de nos clubs français, qui depuis la pandémie, croulent pour la plupart sous les dettes.

En pleine crise sportive et financière, l’AS Saint-Etienne illustre parfaitement ce type d’entité, fortement touché par la réduction du nombre de supporters dans les stades. Si cette décision gouvernementale avait de quoi faire rugir le football français, qui jugeait cet arrêté irréfléchi et sans véritable fondement, cela devrait rapidement changer pour le plus grand bonheur des supporters.

Ce mardi, le Sénat a décidé d’assouplir cet arrêté, en instaurant des jauges proportionnelles, qui plus est, revue à la hausse : « Le Sénat adopte l'amendement qui instaure des jauges proportionnelles dans les stades et les salles de spectacle : en plus des 5000 places actuelles, les clubs pourront ouvrir 50% des places restantes. » Une excellente nouvelle pour l’ ASSE qui pourra donc recevoir 23 500 supporters ce week-end pour le choc contre le RC Lens. À noter néanmoins que cet amendement fait partie du projet de loi " pass vaccinal " qui doit être voté pour être totalement adopté.

Face aux Sang et Or, les Verts seront arbitrés par M. François Letexier, c’est la deuxième fois cette saison qu’il arbitrera un match de Saint-Etienne après le sulfureux derby ASSE-OL. L’occasion pour Pascal Dupraz d’aligner ses récentes recrues Sada Thioub et Paul Bernardoni, en attendant, on l’espère, la venue d’un grand attaquant dans la Loire...