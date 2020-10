OM-RC Lens : Le coronavirus sévit, le match reporté (Off.)

Publié le 28 octobre 2020 à 21:04

Initialement programmé vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, le match OM-RC Lens a été reporté par la LFP (Ligue de Football Professionnel).

Plus de OM-RC Lens ce vendredi

Le report du match OM-RC Lens était prévisible en raison du coronavirus qui sévit chez les Lensois ces derniers jours. C’est désormais officiel. La Ligue de Football Professionnel a décidé que la rencontre se jouera à une date ultérieure. « Après avis de la commission nationale COVID FFF, constatant l’absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre l’Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d’organisation des matchs de la saison 2020-21, décide de reporter le match Olympique de Marseille-RC Lens », a annoncé un communiqué de la Ligue ce mercredi.

Le coronavirus sévit au RC Lens

Le coronavirus fait des ravages parmi les Lensois. La 8e journée contre le FC Nantes avait déjà été reportée. Au RC Lens, ce sont 11 joueurs et 7 membres du staff qui sont actuellement contaminés. « On est sur deux tiers d’asymptomatiques et un tiers de symptomatiques. En fonction de l’évolution journalière, on s’adapte pour prendre soin des nôtres », a expliqué à L’ÉquipeLilian Nalis, adjoint de l’entraîneur Franck Haise. Malgré cette situation compliquée, les Sang et Or préparaient activement la rencontre OM-RC Lens, avant le report décidé par la Ligue. L’attaquant Florian Sotoca avait assuré que les Lensois essayaient de « faire le maximum au quotidien, mais ce n’est pas une situation facile ». Il avait également indiqué que, lors des entraînements, les joueurs n’avaient pas « la même intensité » et se retrouvaient « à une dizaine ».

Mais le match que Florian Sotoca et ses coéquipiers testés négatifs essayaient « tant bien que mal de préparer » n’aura finalement plus lieu ce vendredi.













Par JOËL