PSG : Hécatombe confirmée au Paris SG avant le match à Lorient

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 18:14

À quelques heures du match contre Lorient, le PSG vient finalement de dévoiler son groupe de joueurs convoqués. Et l’hécatombe est confirmée.

Le PSG touché par le Covid-19, deux cas positifs avant Lorient

Visiblement, le Covid-19 est bien décidé à perturber cette fin d’année dans les cinq grands championnats européens. En effet, à l’instar de plusieurs clubs en Europe, le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 ne sont pas épargnés par la pandémie. Après le Stade de Reims et les Girondins de Bordeaux, le club de la capitale vient à son tour d’annoncer des cas de contamination avant le match de la 19e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient, ce mercredi soir, sur la pelouse du Moustoir.

À l’annonce du groupe retenu par Mauricio Pochettino pour la rencontre contre les Merlus, Thilo Kehrer et le jeune Éric-Junior Dina Ebimbe étaient absents, testés positifs au Covid-19. Le milieu de terrain argentin, Leandro Paredes, est également resté à Paris par précaution. Trois forfaits qui s'ajoutent ainsi à ceux de Neymar, Julian Draxler, Juan Bernat, Marco Verratti, Kylain Mbappé ou encore Colin Dagba.

Au total, ce sont 11 joueurs qui manqueront à l’appel ce soir pour le dernier match de l’année 2021 des Rouge et Bleu. Dans son point médical, le PSG a annoncé que les deux joueurs atteints du Covid « vont respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté ».

Le point médical du PSG

Suite aux tests PCR effectués hier et ce matin, Thilo Kehrer et Éric-Junior Dina Ebimbe ont été testés positifs au Covid-19. Ils vont respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté.

Leandro Paredes, quant à lui, avait été placé à l’isolement hier par précaution.

Neymar a poursuivi ses soins à Ooredoo et son retour à l’entraînement est toujours prévu dans 4 à 5 semaines.

Juan Bernat dont l’évolution est favorable reprendra avec le groupe début janvier.

Colin Dagba est resté en soins pour soigner une légère entorse de la cheville droite. Il sera de retour avec le groupe après la trêve hivernale.

Layvin Kurzawa est resté en soins pour une gêne au mollet gauche. Il reprendra l’entraînement après la trêve hivernale.

Julian Draxler reprendra avec le groupe après la trêve hivernale.

Le groupe du PSG pour Lorient

Gardiens : Navas, Rico, Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Diallo, Mendes, Bitshiabu

Milieux de terrain : Di Maria, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Yansané, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala

Attaquants : Icardi, Messi