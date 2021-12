OM-Reims : Une terrible nouvelle tombe avant le match !

Publié par Thomas le 22 décembre 2021 à 15:41

Ce mercredi, l' OM reçoit le Stade de Reims au Vélodrome avant la trêve hivernale. Seulement, une bien mauvaise nouvelle est tombée avant la rencontre.

OM : Plusieurs cas positifs au Covid-19 à Reims

Deuxième de Ligue 1 après 17 journées (avec un match en retard), l’Olympique de Marseille clôture une première partie de saison sur les chapeaux de roues, bien aidé par un mercato estival ambitieux. Les Olympiens se font fort de terminer en beauté ce mercredi contre le Stade de Reims, qui plus est, au Vélodrome devant leur public. Si Jorge Sampaoli et ses hommes partent déjà avec un avantage certain ce soir, le club phocéen a reçu une nouvelle qui devrait encore plus les avantager.

Dans son traditionnel point médical d’avant-match, le club champenois a déploré six cas positifs au Covid-19 dans son effectif. Si aucun nom n’a pour l’instant été évoqué, il s’agirait de 4 joueurs et 2 membres du staff technique. " Les quatre joueurs ainsi que les deux membres du staff ont été isolés et soumis au protocole sanitaire adapté. Leur état de santé ne suscite en outre aucune inquiétude ", précise Reims sur ses différents réseaux.

L’OM au complet contre Reims

C’est donc contre une équipe rémoise considérablement diminuée que Marseille tentera de décrocher un 4e succès de rang et conforter un peu plus sa place de dauphin du PSG. Pas de chance pour Reims, Jorge Sampaoli pourra lui compter sur tous ses joueurs ce mercredi, de quoi aligner une équipe très compétitive. Le technicien argentin devrait reconduire son 3-4-3 habituel avec tout de même une surprise en attaque. Le coach de l’ OM devrait titulariser les recrues Pol Liorla et Cengiz Ünder sur les ailes pour accompagner Arkadiusz Milik en pointe, lui qui sort d’un match plein en Coupe de France avec 3 buts inscrits.

Compo probable de l’OM contre Reims :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : W. Saliba, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : V. Rongier, M. Guendouzi, B. Kamara, D. Payet

Attaquants : C. Ünder, A. Milik, P. Lirola

Avec ce onze, Sampaoli tire donc un trait sur certains joueurs importants comme Gerson, Dieng ou encore de la Fuente.