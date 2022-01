OM : Une mauvaise nouvelle tombe à Marseille avant le LOSC

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2022 à 12:34

Diminué depuis le début de l’année 2022, l’ OM a reçu ce mercredi une mauvaise nouvelle à quelques jours de recevoir le LOSC.

OM : Deux joueurs positifs au Covid et forfaits contre le LOSC

3e de Ligue 1 après sa victoire face aux Girondins de Bordeaux (1-0), l’Olympique de Marseille compte poursuivre sur sa lancée en championnat et s’imposer dimanche prochain face au LOSC. Mais pour cette rencontre au Vélodrome, l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli sera privé de deux cadres : William Saliba et Luan Peres.

Selon les dernières informations de L’Équipe, les deux défenseurs centraux de l’ OM ont été testés positifs à la Covid-19 et ont été placés à l’isolement. Ils seront donc absents pour la réception du LOSC. C'est un véritable coup dur pour Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais devra opérer des changements tactiques avec son équipe de départ, car William Saliba et Luan Peres sont régulièrement dans le onze de l’ OM cette saison. « Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde (…) il faudra être très prudent », a récemment confié Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Prêté cette saison par Arsenal, William Saliba a été titulaire 25 fois avec l’ OM cette saison, toutes compétitions confondues. Tandis que le le défenseur brésilien compte 24 titularisations en 26 rencontres disputées sous le maillot phocéen. Ils restent tous les deux les joueurs les plus utilisés par l’entraîneur argentin cette saison. Mais ce n’est pas tout, Jorge Sampaoli a également reçu deux bonnes nouvelles en provenance de l’infirmerie.

Milik et Gerson de retour dans le groupe marseillais

Absent la semaine dernière lors du match contre les Girondins de Bordeaux, Arkadiusz Milik et Gerson sont de retour dans le groupe marseillais, assure le quotidien sportif. Ces deux joueurs sont donc opérationnels pour le match contre Lille.