OL - ASSE : Anthony Lopes mobilise les Lyonnais pour le derby

Dernier rempart de l'OL, Anthony Lopes sera un acteur décisif lors du derby contre l'ASSE, dimanche (21h) au Groupama Stadium. Conscient de sa lourde tâche, il ne veut pas se louper. Mieux, il a invité ses coéquipiers à mettre leur fierté en avant, en défendant crânement le maillot lyonnais contre le grand rival.

OL : Les consignes fermes d'Anthony Lopes contre l'ASSE

L'OL ne veut pas faire de cadeaux à l'ASSE, son ennemi de toujours, dans le derby de dimanche soir. Pour Anthony Lopes, il n’est pas question de relancer des Verts mal en point en Ligue 1. Présent en conférence de presse, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais a passé des consignes fermes à ses coéquipiers. Il leur a conseillé d’éviter de regarder l’AS Saint-Étienne de haut. « Dans un derby, tout est à mettre de côté. D’un côté comme de l’autre, les dynamiques ne comptent presque pas à ce niveau-là, c’est la fierté qui est en jeu… », a-t-il rappelé. « Tous les joueurs savent très bien que c’est un match à ne pas louper, mais à gagner », a galvaniser le portier n°1 de l'OL ensuite.

Après un mois de septembre compliqué, l'OL s’est remis dans le bon sens. « Maintenant, on regarde vers l’avant, on doit atteindre un haut niveau, celui de Lyon. On a énormément d’ambition, on doit montrer le vrai visage de l’Olympique Lyonnais, celui qui gagne, qui joue, qui amène de la joie à ses supporters », a indiqué Anthony Lopes. Le gardien de but des Gones reconnait, comme Loïc Perrin, que l’absence des supporters des deux clubs ennemis « enlève toute sa saveur » au match de dimanche, « mais ça reste un derby malgré tout » selon lui. Pour finir, Anthony Lopes a encore mobilisé ses coéquipiers afin de gagner le très important derby. « L’absence des supporters fait beaucoup de mal, mais il va falloir faire le travail, du mieux possible, pour les rendre fiers et heureux », a-t-il recommandé.

L'ASSE est mal en point avant d'affronter Lyon

Pour leur confrontation qui compte pour la 10e journée de Ligue 1, l'OL et l'ASSE connaissent des fortunes diverses en championnat. Les Lyonnais sont 6es avec 14 points. Ils sont sur une série de six matchs sans défaite, soit précisément quatre nuls et deux victoires. Quant aux Stéphanois, ils sont 13es avec 10 points et en chute libre. L'équipe de Claude Puel a en effet perdu ses cinq derniers matchs en championnat. Et les supporters des Verts, via une banderole déployée à l'Etrat, ne cachent pas leur inquiétude ! « Pas le droit à l'erreur. Respectez nos couleurs », ont-ils adressé aux joueurs, avant le derby.













Par ALEXIS