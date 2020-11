ASSE : Claude Puel très remonté, les Verts prêts pour le derby

Publié le 06 novembre 2020 à 16:00

L'ASSE affronte l'OL dimanche, à l'occasion du 121e derby entre les deux clubs rivaux. Les Verts, dans une très mauvaise dynamique en Ligue 1, veulent faire de cette 10e journée un nouveau tournant. Claude Puel sait comment motiver son groupe et n'a pas hésité à tacler ceux qui critiquent la jeunesse de l'effectif.

Claude Puel motivé avant le derby OL - ASSE

Sur leur mauvaise série de cinq défaites consécutives, les Verts peuvent enregistrer les retours de Miguel Trauco et Harold Moukoudi pour le derby face à l'OL. Dimanche (21 h), pour la 10e journée de Ligue 1, l'ASSE aura besoin d'un supplément d'âme pour battre les Gones. Mais pour l'entraîneur stéphanois Claude Puel, ce n'est pas le plus mauvais moment pour aller à Lyon. "On ne nous attend pas particulièrement. On a tout à gagner, a déclaré le coach de l'AS Saint-Etienne en conférence de presse. C’est d'ailleurs le bon moment pour exprimer nos qualités, se lâcher. Bien entendu, il n'y a pas de baguette magique pour que tout s'arrange. Mais l'idée, c'est de préparer l'événement du mieux possible. C'est le bon moment pour s'exprimer." L'entraîneur compte sur l'intensité naturelle du derby contre l'OL pour piquer ses jeunes au vif.

"Un derby, ce n'est pas difficile, c'est un challenge pour hausser notre niveau de jeu et de concentration, a encore ajouté Claude Puel. Il n'y a que du positif à jouer ce genre de match. On n'est pas favoris, mais on a des arguments. En tous cas, et cette fois encore pour le derby face à l'OL, je n'ai pas spécialement envie de m'adapter à l'adversaire." L'entraîneur de l'ASSE va néanmoins activer quelques leviers qu'il connait bien avant d'aller défier le Lyon d'Anthony Lopes, qui attend les Verts de pied ferme. "Il y a de la psychologie, bouger certains joueurs si nécessaire. J'aime bien qu'on se concentre sur notre jeu pour avoir des certitudes, créer des automatismes sans brider la créativité", a expliqué le coach forézien.

Les supporters ont motivé les Verts

Claude Puel est aussi revenu sur les critiques auxquelles il fait face, notamment quant à la jeunesse de son groupe et au manque d'expérience relevé par Loïc Perrin. "Il faut arrêter avec la jeunesse, a tranché le technicien de l'ASSE. Pas mal sont matures dans le groupe. Il faut se lâcher, prendre du plaisir sans arrière pensée." Une question plus vite éludée que celle de l'absence des supporters. "Le public manque à tout le monde. Avec notre public, on aurait gratté plusieurs points", a conclu Puel. Harold Moukoudi s'est senti mobilisé par l'action des Magic Fans au centre d'entraînement. "J'ai vu la banderole des supporters en arrivant. Cela nous donne de la motivation plus que de la pression. Les jeunes formés au centre nous transmettent l'électricité du derby. Il y a plus d'intensité, de concentration", s'est réjoui le défenseur, qui fait son retour dans le groupe.













Par Matthieu