OM : Titulaires, des choix forts de Villas-Boas à Strasbourg

Publié le 06 novembre 2020 à 18:00

L'OM se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, cinquième du championnat avec un match en moins, veut donner une autre image après les humiliantes défaites en Ligue des champions. Pour y remédier, André Villas-Boas va laisser plusieurs titulaires habituels sur le banc de La Meinau.

L'OM veut relancer la machine face au RC Strasbourg

Avec un nouveau revers en Ligue des champions, le troisième cette saison et le 12e consécutif, l'OM est plongé dans le doute. Les critiques fusent sur André-Villas Boas, qui a organisé une réunion de crise avec son équipe. La thématique : le respect du maillot et des résultats, vite. Le coach de l'Olympique de Marseille veut voir ses joueurs faire une série en Ligue 1, mais aussi prendre six points sur les trois derniers matches de C1. Le Portugais a recadré ses joueurs comme jamais et les cadres de l'effectif phocéens en ont pris pour leur grade. En premier lieu Dimitri Payet, coupable de sa méforme physique et de performances bien en-deçà de la moyenne. André Villas-Boas a promis des choix drastiques pour sortir l'OM de l'impasse et le match 10e journée de Ligue qui se présente ce vendredi soir, sur la pelouse du RC Strasbourg, est une occasion parfaite de relancer la machine.

Les gros salaires sur le banc à Strasbourg

Selon les informations de La Provence, André Villas-Boas va mettre en application, ce soir à Strasbourg, ses décisions fortes pour l'OM. Il devrait notamment se passer de Dimitri Payet, encore une fois extrêmement décevant au FC Porto mercredi. Ainsi que Dario Benedetto, qui n'a plus marqué depuis de longs matches et ne pèse absolument pas sur les défenses adverses. Morgan Sanson, lui aussi un des pires représentants de l'OM en terre portugaise, devrait prendre place sur le banc des remplaçants. Hiroki Sakai et Alvaro Gonzalez sont tous les deux suspendus, ce qui va laisser la place à des joueurs au faible temps de jeu.

C'est le cas notamment de l'attaquant brésilien de 18 ans Luis Henrique, recruté pour 12 millions d'euros à Botafogo, qui devrait connaitre sa première titularisation. Boubacar Kamara retrouvera sa place en défense, tandis que Leonardo Balerdi prendre le couloir droit. Le milieu de terrain sera composé de Valentin Rongier, Michaël Cuisance et Pape Gueye. Luis Henrique sera associé à Florian Thauvin et Valère Germain en attaque. L'OM relooké doit absolument s'imposer face au RC Strasbourg, avant-dernier de Ligue 1, qui reste sur trois défaites consécutives.













Par Matthieu