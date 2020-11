OM : Un retour et trois grosses absences contre Strasbourg

Publié le 06 novembre 2020 à 08:00

Défait par le FC Porto en Ligue des champions, l’ OM va tenter de se relancer ce vendredi contre le RC Strasbourg. Pour cette affiche, André Villas-Boas enregistre trois forfaits et le retour d’un défenseur.

L’ OM avec une défense affaiblie contre le RC Strasbourg ?

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Contre le RCSA, l’ OM va tenter de renouer avec la victoire après sa nouvelle défaite contre le FC Porto (3-0) en Ligue des champions. Toutefois, ce déplacement à la Meinau s’annonce compliqué pour les hommes d’André Villas-Boas. Le coach marseillais va défier Strasbourg avec une défense amoindrie. Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai sont en effet suspendus pour cette rencontre. Les deux défenseurs ont écopé chacun d’un match de suspension pour accumulation de cartons. Comme eux, Nemanja Radonjic sera absent. L’attaquant serbe est légèrement blessé à la cuisse.

Nagatomo de retour contre le RCSA

Alvaro et Sakai absents, André Villas-Boas peut compter sur Yuto Nagatomo. Le latéral japonais est de retour dans le groupe de l’ OM. Il était malade et forfait pour le match contre le FC Porto mardi. Contre le RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille ne dispose que de six défenseurs. La convocation du Tunisien Saîf Khaiou constitue la surprise du coach marseillais. Le milieu de 25 ans n’avait plus été convoqué depuis la 5e journée lors du nul contre le FC Metz (1-1).

Le groupe de Marseile contre Strasbourg

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu, Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Amavi, Perrin, Kamara, Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Khaoui, Aké, Germain, Thauvin, Benedetto, Luis Henrique, Payet.













Par Ange A.