Stade Rennais : Grosse décision, du changement au SRFC ?

Publié le 08 novembre 2020 à 10:28

Le Stade rennais FC a été largement battu (0-3) par le PSG samedi soir, lors de la 10e journée de Ligue 1. Pour Julien Stéphan, le moment est venu de changer beaucoup de choses au sein de l'équipe du SRFC.

Stade rennais FC : Julien Stéphan s’incline devant la victoire du PSG

Après un début de saison tonitruant, le Stade rennais FC marque désormais le pas. Battu par Chelsea (3-0) en Ligue des champions, le SRFC a encore enchaîné une seconde défaite face au PSG sur le même score cette semaine. Présent au micro de Téléfoot après la rencontre, Julien Stéphan a reconnu la supériorité des Parisiens. Selon l’entraîneur rennais, les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve « de réalisme, plus d'efficacité », ce qui les rend redoutables avec l'intensité qu'ils mettent dans leurs matchs. Le coach de 40 a également admis que les Bretons ont « beaucoup de progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes-là ». Enfin, pour Julien Stéphan, les Rennais ont produit un jeu « stérile », d’où une « défaite logique » contre le Paris Saint-Germain, emmené par Angel Di Maria, auteur d’un doublé.

SRFC : Julien Stéphan promet du changement

Pour le technicien, la défaite du Stade rennais FC sur la pelouse du Paris Saint-Germain ne restera pas sans conséquence. Après cette analyse lucide sur la prestation du SRFC, Julien Stéphan devrait réfléchir à la solution pour relancer la machine rennaise. Pour y parvenir, le patron du banc des Rouge et Noir pense qu’ « il y a énormément de choses à corriger ». Cela devrait consister en une réorganisation de l'effectif et peut-être à un retour de certains joueurs gardés sur le coude jusque-là. Ce changement annoncé devrait être perceptible lors des prochaines sorties des Rouge et Noir. Serhou Guirassy, resté muet comme à Chelsea, et ses coéquipiers sont peut-être déjà lancés dans la bataille pour garder sa place dans le Onze des semaines à venir.













Par JOËL