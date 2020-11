RC Lens : Tony Mauricio réagit au choix du coach lensois

Publié le 09 novembre 2020 à 15:15

Lors du très prolifique RC Lens - Stade de Reims (4-4), Tony Mauricio était titulaire pour la première fois cette saison. Repositionné devant la défense avec Cheick Doucouré, il a commenté le choix tactique de Franck Haise.

RC Lens : Mauricio « pas dérangé » par son repositionnement

Promu en Ligue 1 avec le RC Lens, Tony Mauricio (26 ans) a perdu sa place de titulaire cette saison. Il a désormais le statut de remplaçant. Pour preuve, il compte une seule titularisation en sept apparitions en championnat cette saison. En effet, ce n’est que ce dimanche que l’entraineur au Racing Club a aligné d’entrée de jeu le milieu offensif. Mais face au Stade de Reims, ce dernier a été positionné en milieu défensif. Malgré cela, Tony Mauricio a tiré son épingle du jeu, car il a délivré une passe décisive sur le premier but du RC Lens inscrit par Simon Banza (21'). « J’ai été titularisé à un poste que je connais moins bien, mais ça ne me dérange pas », a-t-il réagi à l’issue du match nul contre Reims. Le joueur de 26 ans n’est pas pour autant « surpris ». « Le coach m’a déjà essayé à ce poste il y a plusieurs semaines, notamment en amical. Et je n’étais pas sans repère », a-t-il indiqué.

Tony Mauricio retient le résultat collectif

Barré par la concurrence de la recrue Gaël Kakuta à son poste de prédilection, Tony Mauricio se contente de la confiance que l’entraineur lensois lui accorde, à un autre poste. « Quand le coach fait ce genre de choix, c’est qu’il a confiance en moi et j’essaye de donner le meilleur », a-t-il estimé. Et pour continuer de mériter la confiance de Franck Haise, le natif de Limoges se tient prêt à faire de gros efforts. « Je n’ai pas le temps de jeu que j’avais la saison dernière, mais dès que je suis sur le terrain, je me donne à fond sans calculer », a-t-il souligné. Pour conclure, Tony Mauricio a assuré que le RC Lens « est un collectif qui est tourné vers le même objectif avec la même vision ».













