RC Lens Mercato : Cheick Doucouré, grosse plus-value en vue

Publié le 04 novembre 2020 à 14:15

Le RC Lens peut déjà se frotter les mains. Et pour cause, la cote de la pépite Cheick Doucouré est en nette hausse selon les chiffres du CIES (Centre International d'Étude du Sport).

RC Lens : La valeur de Cheick Doucouré en hausse

Le RC Lens a investi plusieurs millions d’euros l’été dernier pour recruter de nouveaux joueurs à la faveur de son ascension en Ligue 1. Ainsi, Seko Fofana a été transféré de l’Udinese pour 8,5 millions d'euros hors bonus. D’autres joueurs comme : Gaël Kakuta, Ignatius Ganago, Corentin Jean ou encore Facundo Medina sont également arrivés dans le Nord suite à un transfert. Vu leur statut, ces joueurs pourraient bien rapporter une plus-value aux Lensois en cas d'éventuels transferts. Le club promu dans l’élite peut également rêver d’un gros chèque avec sur une possible vente de Cheick Doucouré. Ce dernier a vu sa cote grimper depuis son arrivée au RCL, à l’hiver 2018. D’après les révélations de l’Observatoire, la valeur du milieu de terrain de 20 ans est désormais estimée à 8,6 millions d'euros. Il est classé parmi les plus grosses valeur marchande par le CIES, dans la catégorie des joueurs nés dans les années 2000. Cheick Doucouré occupe ainsi le 14e rang parmi les jeunes joueurs de Ligue 1 ayant la cote sur le marché des transferts. Cependant, la pépite du RC Lens est bien loin du trio de tête formé par : Eduardo Camavinga du Stade rennais (61,5 millions d'euros), Jonathan David du LOSC (43,6 millions d'euros) et du Monégasque Benoît Badiashile (40,2 millions d'euros).

Qui est Cheick Doucouré ?

Cheick Doucouré a été recruté par les Lensois à l’AS Real Bamako du Mali, en janvier 2018. Il avait tapé dans l’oeil des scouts des Sang et Or lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Le Malien avait intégré d’abord l'équipe des moins de 19 ans du RCL. Ce n’est donc que le 27 juillet 2018 qu’il a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle. C’était lors de la première journée de Ligue 2, saison 2018-2019, contre l'US Orléans. Titulaire, le natif de Bamako avait contribué à la victoire du Racing Club de Lens (2-0). Ayant satisfait les attentes du club nordiste, le joueur prometteur a signé son premier contrat professionnel en octobre 2018. Cheick Doucouré a prolongé son bail ensuite jusqu'en juin 2024, en décembre 2019. Cette saison, il a pris part aux sept premiers matches disputés par le RC Lens en Ligue 1, avec le statut de titulaire. International malien, le milieu défensif compte cinq sélections.













Par ALEXIS