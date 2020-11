PSG Mercato : Neymar va prolonger avec une surprise à la clé

Publié le 09 novembre 2020 à 11:00

Avec la trêve internationale et la victoire nette (3-0) face au Stade Rennais, samedi lors de la 10e journée de Ligue 1, le PSG se donne de l'air. Le club parisien était dans le dur après sa défaite en Ligue des champions à Leipzig (1-2), mais une bonne nouvelle devrait apporter un peu de sérénité dans le vestiaire de Thomas Tuchel.

Le PSG devrait bien prolonger Neymar

L'actualité au PSG n'est jamais que sportive. Entre les discussions au sommet autour de l'avenir de Thomas Tuchel, le dissensions entre Leonardo et sa direction et les prolongations de plusieurs joueurs, il y a du pain sur la planche. Heureusement pour le Paris SG, la victoire (3-0) contre le Stade Rennais, samedi lors de la 10e journée de Ligue 1, a donné un peu d'air. La trêve internationale est enfin là et les Parisiens vont pouvoir panser leurs blessures. Même s'il sera attentif au temps de jeu de Kylian Mbappé et Neymar avec la France et le Brésil, le staff de l'entraîneur allemand va pouvoir respirer. Et la direction aussi, puisque Neymar sera en très bonne voie pour prolonger son contrat avec les champions de France. La star brésilienne, dont le contrat prend fin en juin 2022, comme son coéquipier français, règlerait là un sacré dossier dans l'actualité extra-sportive du club.

Neymar donne un coup de main pour le mercato

Si Kylian Mbappé, de son côté, ne semble pas pressé de signer un nouveau bail, courtisé par les plus grands d'Europe, dont le Real Madrid, Manchester United ou Liverpool. Le Brésilien, lui, voit son avenir au PSG, avec qui il souhaite réellement remporter la Ligue des champions. Selon les informations du journaliste de Téléfoot Julien Maynard, "Neymar a fait savoir à Leonardo par l'intermédiaire de ses représentants qu'il voulait rester au PSG". Isabela Pagliari, journaliste brésilienne, a déclaré sur Europe 1 que "Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et a changé du tout au tout par rapport à ses envies de départ. C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signer, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité".

Si aucune offre n'a pour le moment été formulée par le club, l'affaire devrait pouvoir se boucler rapidement. Neymar ne demande aucune hausse salariale, seulement conserver ses émoluments actuels, qui s'élèvent à environ 36 millions d'euros par an. Le Brésilien aurait même décidé de donner un coup de pouce au mercato du PSG. Neymar "a lui même sondé des joueurs pour qui l'équipe se renforce". La volonté du n°10 est clair : aider à bâtir une équipe pour gagner la C1, ce que le vestiaire déplore cette saison. Et il pourrait même convaincre Kylian Mbappé de le suivre dans cette nouvelle aventure.













Par Matthieu