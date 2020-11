OL Mercato : Avenir de Garcia, Houiller lâche une indiscrétion

Publié le 10 novembre 2020 à 11:00

Rudi Garcia ne fait pas l’unanimité sur le banc de l'OL. Gérard Houiller s’est prononcé sur le sort réservé à l’entraîneur français par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

Gérard Houiller, grand fan de Rudi Garcia

Après sa brillante campagne en Ligue des champions la saison dernière, l'OL a connu un début de saison compliqué en championnat. « Il y a eu un début de saison difficile », a rappelé Gérard Houiller lundi au micro de Téléfoot. Mais ces dernières semaines, Rudi Garcia s’est mis en tête d’inverser la tendance et l’Olympique Lyonnais reste sur sept matchs de suite sans la moindre défaite. Une prouesse qui n’a pas échappé au conseiller spécial de Jean-Michel Aulas, ravi de constater que « maintenant, ça va beaucoup mieux » et qui pense qu’« il faut que ça continue, c’est tout ». Il n’empêche que l’ancien coach marseillais est régulièrement critiqué par les supporters de l'OL, qui réclament même son départ. Mais l’ex-stratège de l’AS Roma peut compter sur le soutien de Gérard Houiller qui assure apprécier beaucoup « le professionnel, l’entraîneur et l’homme aussi ». De là à garder Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais malgré les attaques répétées des supporters ?

OL : le sort du coach suspendu à une décision collective des dirigeants

Concernant l’avenir de Rudi Garcia sur le banc de l'OL, Gérard Houiller a expliqué que ce n’était pas à lui de prendre la décision, mais à « un collectif » de dirigeants lyonnais composé du président Jean-Michel Aulas, du directeur sportif Juninho et du directeur du football Vincent Ponsot. Gérard Houiller a beau apprécier le natif de Nemours, il ne prendra pas de décision pour laquelle il n’a aucune compétence. « C’est plutôt à eux de décider », a insisté le bras droit de Jean-Michel Aulas. Avant d’argumenter : « Un conseiller n’est que conseiller, pas décideur. » Le coach est prévenu. Son plus grand fan n’aura pas son mot à dire concernant son avenir sur le banc de la formation rhodanienne...













Par JOËL