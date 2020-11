OM Mercato : Un indésirable en passe de quitter Marseille !

Publié le 10 novembre 2020 à 13:05

L'OM essaye tant bien que mal de faire le ménage dans son effectif depuis le mercato estival, en essayant de tirer quelques liquidités des joueurs avec un peu de valeur, tout en se débarrassant des indésirables et de ceux qui pèsent trop lourd sur la masse salariale. Et l'Olympique de Marseille pourrait bien avoir trouvé une solution à un de ses problèmes de (très) longue date.

Faire place nette dans l'effectif de l'OM

L'effectif de l'OM est une constante interrogation. Les prestations des titulaires posent question depuis plusieurs mois et le faible niveau qu'ils affichent en Ligue des champions étonne et scandalise. L'Olympique de Marseille ne joue pas bien mais, s'il est humilié en Europe, il reste quatrième de Ligue 1, avec le Stade Rennais et le LOSC à portée, le tout avec un match en moins. Mais dans l'effectif d'André Villas-Boas, certains joueurs pèsent sur la masse salariale sans apporter satisfaction, voire en étant totalement indésirables. Kevin Strootman, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin sont pointés du doigt pour leur faible rendement et leurs gros salaires. Quant au serpent de mer de l'OM, Kostas Mitroglou, il ne fait définitivement pas partie des plans de l'entraîneur portugais, qui manque pourtant d'un buteur.

L'OM enfin débarrassé de Kostas Mitroglou ?

Lié à l'OM jusqu'en en juin 2021, Kostas Mitroglou a fait son retour à Marseille cet été, après des prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven. Fameux indésirable, scotché au basques de l'Olympique de Marseille, le Grec compte bien profiter de son contrat jusqu'à son terme. Mais les dirigeants marseillais ont peut-être enfin trouvé une porte de sortie pour leur attaquant. Selon les informations de Deportes Cope Vigo, le Celta Vigo, à la peine en Liga et qui vient de virer son entraîneur, l'ex de l'ASSE Oscar Garcia, se cherche un attaquant pour sortir des tréfonds du championnat espagnol. Vigo étudie deux pistes, l'ancien de la Juventus Mario Mandzukic, libre après un passage raté au Qatar, et Kostas Mitroglou. Le Grec est la cible n°2 du Celta, mais le Croate ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre la Galice. Le joueur de l'OM pourrait alors rejoindre dès le mercato hivernal le club espagnol, qui est désormais dans l'urgence. Une excellente nouvelle pour l'OM, moqué pour la gestion de ce dossier épineux.













Par Matthieu