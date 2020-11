OM : LdC, André Villas-Boas réserve une grosse surprise

Publié le 09 novembre 2020 à 23:01

Avec sa mauvaise première partie des matchs de Ligue des champions, l' OM ne semble plus pouvoir prétendre à une place qualificative. André Villas-Boas, son entraîneur, croit pourtant le contraire, selon une révélation du quotidien La Provence.

OM : LdC, André Villas-Boas un peu trop optimiste ?

Dernier de son groupe à l’issue des matchs aller de la phase de poules de Ligue des champions, l’ OM s'est rapproché de la sortie de la compétition. Et pourtant André Villas-Boas croit la mission toujours possible. La Provence annonce que, « dans l'intimité du vestiaire, "AVB" a fixé un objectif de six points à prendre sur la phase retour ». Le technicien portugais somme ses joueurs de « gagner contre Porto et Olympiakos au stade Vélodrome ». Pour le quotidien régional, la mission n’est a priori pas impossible « sur le papier et avec des cadres de retour à leur niveau supposé, ou à celui de leur rémunération, bien réelle, elle ». Le média estime que pour l’ OM, « l’aventure en Ligue des champions ne devrait pas s'étirer au-delà du 9 décembre, date du déplacement à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City ».

Ligue Europa, objectif plus raisonnable pour les Marseillais

Avec son début catastrophique en Ligue des champions, André Villas-Boas serait plus objectif de viser la 3e place de la poule C pour une qualification en Ligue Europa qui reste « un objectif plus réaliste ». À ce niveau de la compétition, espérer plus semble utopique pour l'Olympique de Marseille. Toutefois une non-qualification en Ligue Europa permettra à l’ OM de « se concentrer pleinement sur les compétitions nationales, et sur la Ligue 1 en priorité » pour espérer finir sur le podium, synonyme d'une nouvelle aventure en Ligue des champions.













Par JOËL