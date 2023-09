Le calvaire de l’ancien attaquant de l’OM se poursuit. Deux mois après son arrivée à Scherpenberg, Kostas Mitroglou quitte déjà le club allemand.

Mercato : Kostas Mitroglou quitte déjà Scherpenberg

Kostas Mitroglou continue de vivre des moments difficiles dans sa carrière de footballeur professionnel. L’attaquant grec, formé au Borussia Mönchengladbach en Allemagne, a connu des hauts et des bas, en passant par des clubs tels que l'Olympiakos, Fulham, Benfica et l'Olympique de Marseille. Après un passage peu concluant à l'OM sous l'ère Jacques-Henri Eyraud, Kostas Mitroglou a enchaîné des prêts décevants à Galatasaray et au PSV Eindhoven.

Suite à la fin de son contrat à l’Aris Salonique à l’hiver 2021, Kostas Mitroglou écume les divisions de football amateur en Allemagne. L’ancien buteur de l’OM s’est engagé cet été avec le SV Scherpenberg, qui évolue actuellement en D6 allemande. L’opportunité semblait très prometteuse. En 5 rencontres de championnat , Kostas Mitroglou avait en effet retrouvé son instinct de buteur, avec un bilan de 3 buts inscrits.

Kostas Mitroglou en manque de stabilité dans sa carrière

Mais la situation a rapidement dégénéré après deux défaites consécutives de SV Scherpenberg. L’entraîneur Ralf Gemmer a alors décidé de changer de sa tactique offensive, en relevant l’avant-centre grec sur le banc de touche. Mécontent de cette situation, l’ancien buteur de l’OM a lors décidé de claquer la porte. Le club allemand et le joueur de 35 ans ont décidé de rompre son contrat d’un commun accord. Son aventure à Scherpenberg aura été de courte durée.

Cette décision souligne la difficulté que rencontre Kostas Mitroglou pour retrouver un rythme de jeu régulier et une stabilité dans sa carrière. À présent libre de tout contrat, l’avant-centre expérimenté tentera sans doute de trouver un nouveau point de départ avant de raccrocher les crampons. La suite de sa carrière reste à déterminer, et il sera intéressant de voir où l'attaquant grec rebondira après la rupture de contrat avec le SV Scherpenberg.