LOSC : L'énigme Jonathan David décryptée par un ex-coéquipier

Publié le 10 novembre 2020 à 17:05

Le LOSC a connu sa première défaite de la saison sur la pelouse du Stade brestois (2-3), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Acheté pour environ 27 millions d'euros par Lille à La Gantoise, l'attaquant Jonathan David n'a pas encore marqué le moindre but et semble avoir perdu sa place de titulaire dans le onze de Christophe Galtier.

Jonathan David en panne sèche au LOSC

Le recrutement de Jonathan Davidavait fait grand bruit cet été. En s'attachant les services du Canadien, le LOSC a battu le record de la plus grosse dépense de son histoire et comptait sur l'ex-buteur de La Gantoise pour faire oublier Victor Osimhen, parti à Naples au mercato. Mais après 13 matches joués sous les couleurs lilloises, Jonathan David n'a toujours pas trouvé la faille. Pourtant, le joueur du FC Nantes, Dennis Appiah a rencontré un joueur sur qui "il est très difficile de défendre, parce qu’il est très puissant et super intelligent dans ses déplacements. Jonathan David, c’est un attaquant créateur qui offre de l’espace pour les autres. Il sait faire plus de choses avec le cuir qu’un Burak Yilmaz, mais à Lille, son rôle consiste surtout à étirer les lignes", a expliqué le joueur dans Sport Foot Magazine.

Même son de cloche pour Dylan Broon, adversaire de Jonathan David avec le FC Metz et ancien coéquipier du Canadien à La Gantoise. "Cela a été une erreur en France de penser que c’était un attaquant de pointe que le LOSC avait recruté. En plus de cela, l’arrivée de Burak Yilmaz dans le onze lui a fait du bien. Contre nous, il a tourné autour du Turc tout le match, un peu comme un électron libre. Il bouge beaucoup, crée du mouvement", a expliqué le défenseur messin. Une façon de dire que l'attaquant n'est pas qu'un buteur, mais aussi un joueur de collectif. D'ailleurs, sa première réussite avec les Lillois, c'est une passe décisive à San Siro contre l'AC Milan (3-0).

Et de moins en moins titulaire

Pourtant, Jonathan David est de moins en moins titulaire dans l'équipe de Christophe Galtier. Après avoir débuté les sept premiers matches de Ligue 1, il a pris place à trois reprises sur le banc. En Ligue Europa, il a effectué son premier match complet à Milan, après avoir joué deux fois une heure contre le Sparta Prague et le Celtic Glasgow. Malgré le soutien de son coach, il fait face à l'efficacité du duo Yilmaz - Yavici, en pleine bourre ces dernières semaines. "Il n’a pas encore eu trop de réussite devant le but, reconnait Dylan Bronn. Il a eu des débuts compliqué en France mais à La Gantoise, c’était pareil. Jonathan, ce n’est pas le mec qui est arrivé et qui a tout cassé d’entrée. Non, il est arrivé sur la pointe des pieds et a fait son trou. C’est la force des bosseurs." Et Dennis Appiah de conclure : "C’est pour ça que je n’ai pas envie de dire qu’il a eu un début de saison poussif ou difficile, je crois juste qu’il doit encore s’adapter." Le temps va commencer à presser au LOSC pour le Canadien.













Par Matthieu