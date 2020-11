Real : Toni Kroos vitupère contre la FIFA et l’UEFA

Publié le 11 novembre 2020 à 18:26

En raison des bouleversements causés par la pandémie de coronavirus, les joueurs internationaux font face à une programmation infernale des matchs. Pour Toni Kroos, joueur du Real Madrid, les vrais coupables de ce rythme insupportable pour les joueurs ont un nom : la FIFA et l’UEFA.

Real Madrid : les internationaux mis en difficulté

C’est la trêve du mois de novembre. Pour les joueurs qui n’ont pas été convoqués par leur sélection, cette trêve est une occasion de souffler. En revanche, les internationaux convoqués n’ont pas ce privilège. Certaines sélections joueront 2 ou 3 matchs pendant la dizaine de jours que va durer la trêve internationale. Il faudra ensuite retourner en club pour disputer un match tous les trois jours entre le championnat et les compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue Europa). Ce rythme effréné commence à être dangereux pour l’intégrité physique des joueurs. Cependant, la FIFA et l’UEFA ne semblent pas s’inquiéter. Certaines voix se sont déjà élevées pour dénoncer cette programmation infernale. Cette fois, c’est Toni Kroos du Real Madrid qui crie sa rage contre les deux institutions.

Toni Kroos s'indigne énergiquement contre la FIFA et l’UEFA

International allemand, Toni Kroos est en rassemblement avec la Nationalmannschaft dans le cadre de la trêve hivernale. Milieu de terrain du Real Madrid, le natif de Greifswald jouera tous les trois jours entre la Liga et la Ligue des champions. Le champion du monde 2014 s’inquiète désormais des conséquences négatives de ce rythme effréné sur l’intégrité physique des joueurs. « Malheureusement, nous n'avons pas décidé en tant que joueurs », a d’abord regretté le joueur du Real Madrid lors d’un podcast. « Nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UEFA », a également déploré le Madrilène de 30 ans avant de vitupérer : « S'il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. »













Par JOËL