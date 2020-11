Stade Rennais : Un PSG bis samedi, Niang toujours absent

Publié le 06 novembre 2020 à 17:30

Le Stade Rennais retrouve la Ligue 1 après sa défaite frustrante à Chelsea (0-3) en Ligue des champions. Si l'équipe du SRFC n'est pas au complet, avec notamment l'absence d'Eduardo Camavinga, elle fait face à un PSG dont l'infirmerie est pleine à craquer et où l'ambiance est maussade après la défaite face au RB Leipzig (1-2).

Le SRFC de Julien Stéphan reste méfiant

Après la défaite du Stade Rennais à Chelsea, Julien Stéphan, l'entraîneur breton, a déclaré vouloir "vite évacuer". Le match du SRFC à Londres a été frustrant, mais il faut vite se ressaisir en Ligue 1, à l'occasion d'un autre match de Ligue des champions, comme l'a appelé le coach rennais, face au PSG. Mais les Rouge et Noir, troisièmes au classement, vont de nouveau être privés de plusieurs joueurs. Eduardo Camavinga, Daniele Rugani, Faitout Maouassa sont d'ores et déjà forfaits. Quant à Flavien Tait, il est pour le moment incertain pour le match au Parc des Princes, samedi (21 h). M'Baye Niang, quant à lui, brille toujours par son absence du groupe rennais. Et même si l'infirmerie parisienne est encore plus pleine, Julien Stéphan reste méfiant.

L'entraîneur du SRFC sait que malgré les absences, le PSG reste une équipe solide, comme rapporté par Ouest-France. "Quand vous pouvez encore aligner Di Maria, Kean, Sarabia (finalement incertain, lire ci-dessous) ensemble en attaque, cela parle. C’est sûr que Neymar et Mbappé sont phénoménaux, ils sont capables de changer le cours d’un match à la moindre occasion. Je pense que le Paris SG jouera différemment sans eux, mais cela reste une équipe très forte", analyse le coach du Stade Rennais. Pour vaincre les Parisiens, leaders, les Rouge et Noir devront être plus tueurs devant. "On doit peut-être prendre plus de risques, frapper davantage", se questionne Stéphan, et dont l'équipe est l'une des bêtes noires du PSG ce dernières années.

Le PSG décimé face au Stade Rennais

La liste des blessés au PSG est longue comme le bras. On y trouve toujours Marco Verratti, Mauro Icardi et Julian Draxler, abonnés depuis un moment. Neymar et Kylian Mbappé les ont rejoints cette semaine, même s'ils ont tous les deux été appelés en sélection nationale. "Nous connaissons l'inquiétude du club face à la blessure, mais nous exprimons notre intention d'évaluer de près l'évolution du joueur, a commenté le coordinateur de la Seleçao, Juninho Paulista. Le département médical et Tite ont été catégoriques en disant à Leonardo qu'ils ne risqueraient jamais la santé des joueurs qu'ils convoquent."

À cette liste s'ajoutent Presnel Kimpembe. Le défenseur international a pris un coup "grave" selon Thomas Tuchel "sur le cinquième métatarse" d'un pied, quelques minutes avant son expulsion en Allemagne mercredi. Le gardien Keylor Navas ne sera pas non plus de la partie, souffrant d'un "problème musculaire". Enfin, Pablo Sarabia est quant à lui incertain, après sa sortie à la 73e minute face au RB Leipzig. Une victoire du Stade Rennais au Parc des Princes et c'est tout l'édifice parisien qui pourrait chavirer. En effet, Thomas Tuchel, le coach du PSG, est sur la sellette après les deux revers en Ligue des champions. À Rennes de profiter de cette situation compliquée pour faire un coup.













Par Matthieu