FC Nantes : Ce prodige du FCN qui fait l'unanimité

Publié le 13 novembre 2020 à 18:42

Malgré son début de saison poussif, le FC Nantes possède certains joueurs qui donnent satisfaction depuis le début de la saison. C’est le cas du milieu de terrain Mehdi Abeid.

FC Nantes : Mehdi Abeid, grosse satisfaction du début de saison

Le FC Nantes comptabilise 11 points à l’issue des 10 premières journées de Ligue 1. Un bilan très peu flatteur qui pourrait inciter à mettre tous les joueurs nantais au pilori. Et pourtant, plusieurs éléments de l’effectif du FCN réalisent des prestations personnelles intéressantes. Christophe Jallet disait être impressionné par le trio Ludovic Blas/Randal Kolo Muani/Imran Louza. Une liste à laquelle il faudra ajouter le milieu de terrain Mehdi Abeid. Titulaire sur les 5 derniers matchs du FC Nantes avant la trêve internationale, le milieu de terrain algérien a surclassé son concurrent direct Pedro Chirivella. Il n’est plus rare de voir Christian Gourcuff aligner le joueur de 28 ans pour l’intégralité des rencontres dans l’entrejeu ou en défense centrale pour dépanner. Et le natif de Montreuil s’en tire très bien à ces postes comme a pu le faire remarquer le sélectionneur de l'Algerie en marge du match gagné (3-1) face au Zimbabwe.

FCN : Confirmation du Nantais en sélection algérienne

Titulaire face aux Zimbabwéens, le milieu de terrain du FC Nantes s’est montré à la hauteur de la confiance placée en lui par le sélectionneur Djamel Belmadi. Sous le charme du prodige des Canaris, le site La Gazette du Fennec titre "Mehdi Abeid, la satisfaction" et note que « la présence du milieu défensif algérien était très remarquée » durant tout le match. « Contre une bonne équipe zimbabwéenne qui a inquiété l'arrière garde algérienne, l'ancien joueur de Newcastle a su couper plusieurs attaques, et a couvert beaucoup de terrain », a même détaillé le site, qui ne voit plus Djamel Belmadi se priver des services du joueur du FC Nantes au poste de sentinelle à l'avenir.













Par JOËL