FC Nantes : Gourcuff a trois joueurs au-dessus du lot

Publié le 13 novembre 2020 à 00:10

Le FC Nantes aurait trois joueurs exceptionnels dans son effectif. Christophe Jallet a dévoilé les noms de ces trois éléments qui font les beaux jours de la formation nantaise.

FC Nantes : les trois locomotives connues

Le FC Nantes n’a pas réalisé un mercato estival mouvementé. Mais l’effectif à disposition de Christian Gourcuff est loin d’être démuni. Selon Christophe Jallet, l’entraîneur de 65 ans peut compter sur trois joueurs qui tirent le club de la Cité des Ducs vers le haut. Le nouveau consultant de Téléfoot a ainsi déclaré adorer « le profil de Ludovic Blas ». Selon l’ancien Lorientais, le milieu de terrain nantais de 22 ans est « un joueur capable de faire la différence tout seul mais qui s’inscrit aussi dans un collectif ». Christophe Jallet a fait savoir qu’il connaissait Ludovic Blas « depuis de nombreuses années » et qu’il avait eu « l’occasion de l’affronter ». Enfin, pour celui qui a pris sa retraite l’été dernier, le natif de Colombes a vraiment « tous les atouts du footballeur moderne ».

Le consultant a ensuite estimé qu’ « un jeune comme Randal Kolo Muani qui découvre la Ligue 1, réalise un très bon début de championnat ». « En témoignent notamment, ses récentes sélections avec les Espoirs », a-t-il argumenté avant de penser que l’avant-centre nantais de 21 ans est « la nouvelle découverte ». Troisième et dernier joueur exceptionnel de l’effectif du FC Nantes selon Christophe Jallet, Imran Louza. « On aime voir ces nouveaux talents, à l’image aussi d’Imran Louza, qui, lui, fait quasiment figure de taulier dans cette équipe alors qu’il n’a que 21 ans et qu’il entame seulement sa deuxième année au plus haut niveau », s’est enflammé l’ancien joueur sur le site officiel du FC Nantes.

Début de saison poussif des Canaris

Le FC Nantes compte 11 points à l’issue des 10 premières journées de Ligue 1. Un bilan qui place l’entraîneur Christian Gourcuff sur un siège éjectable, même si la victoire à Lorient semble lui avoir donné un peu de répit. Pour se tirer d’affaire, le coach de l’écurie des bords de l’Erdre devra profiter de la trêve internationale pour remobiliser ses troupes afin de se relancer à la reprise. Ce qui ne sera toutefois pas la plus facile des tâches, au regard de la programmation infernale qui attend les Canaris jusqu’aux congés de fin d’années.













Par JOËL