OL : Caqueret inspiré par une ancienne gloire du Barça

Maxence Caqueret a été révélé à l’ OL la saison dernière. Interrogé par Canal+, le jeune milieu de terrain a révélé qu’il tire son inspiration d’un joueur qui a brillé avec le FC Barcelone et la sélection espagnole.

OL : Andrés Iniesta modèle de Maxence Caqueret

Maxence Caqueret a su saisir sa chance à l'OL, quand il a été lancé en Ligue 1 par Rudi Garcia, la saison dernière. Il s’est imposé dans l’entrevue de l’Olympique Lyonnais, malgré la forte concurrence dans ce secteur de jeu. Pour y parvenir, le milieu de terrain s’est inspiré du jeu d’Andrés Iniesta. « J'ai toujours un modèle dans le monde du foot, qui est Iniesta », a confié le joueur de 20 ans. En 16 saisons consécutives au FC Barcelone, l’ancienne gloire de 36 ans a été le meneur de jeu des Blaugranas. Celui qui apporte l’étincelle, la lumière. Celui qui accélère le jeu et qui tempère quand il le faut. « C'est un joueur qui m'a toujours marqué par son intelligence et sa façon de jouer. C'est une personne qui parait très calme et qui fait briller les coéquipiers par ses passes, par tout ce qu'il fait », a souligné Maxence Caqueret, parlant de son modèle. L’éclosion du N°25 de l’OL avait donc un secret désormais dévoilé. « Andrés Iniesta est vraiment un joueur qui m'a marqué et que j'ai aimé regarder jouer », a conclu l’international espoir Tricolore.

Caqueret va-t-il atteindre le niveau d'Iniesta ?

Maxence Caqueret a certes le même profil que l’ancienne star du Barça et de la sélection d’Espagne, mais il n’est pas assuré d’atteindre le niveau de ce dernier. Pour l’instant, le natif de Vénissieux ne compte que 25 matchs avec l’Olympique Lyonnais, pour un seul but et 3 passes décisives. Quant à Andrés Iniesta, il a joué 674 matchs avec le club catalan entre 2002 et 2018. Il a marqué 57 buts et a délivré 139 passes décisives avec le FC Barcelone, son club formateur.













