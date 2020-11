FC Barcelone : Messi disjoncte complètement avec l'Argentine

Publié le 13 novembre 2020 à 11:30

L’Argentine et le Paraguay ont fait match nul (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La star du FC Barcelone Lionel Messi a pété les plombs contre l’arbitre brésilien à la fin de la rencontre.

Un arbitrage qui fait beaucoup parler

L’arbitrage de la rencontre entre Argentine et le Paraguay, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Amérique du Sud, n’a pas manqué de faire parler. En début de rencontre, l’arbitre Raphael Claus a oublié de siffler un coup-franc pour une irrégularité sur Lionel Messi. De quoi agacer déjà le capitaine du FC Barcelone. Un agacement devenu plus important quand, dans la foulée, l’homme en noir a accordé un penalty au Paraguay pour une faute loin d’être évidente. Les Argentins n’ont ensuite pas apprécié le carton jaune infligé à Angel Romero, qui a pourtant agressé dans le dos le Paraguayen Exequiel Palacios, remplacé aussitôt pour une fracture des vertèbres. Enfin, de l’agacement, Lionel Messi est passé à la colère pour un but qui lui a été refusé après une longue consultation de la VAR. Les assistants vidéo ont jugé qu’il y avait eu une légère faute au départ de l’action, 30 secondes plus tôt.

Les insultes de Lionel Messi envers l’arbitre brésilien

Lionel Messi, qui n’avait pas cessé de se plaindre auprès de Raphael Claus durant le match, a carrément pété les plombs au coup de sifflet final. Pour exprimer sa colère, l’attaquant argentin de 33 ans, auteur de 71 buts en 140 sélections, a lancé en direction de l’homme en noir : « Tu nous as chié dessus deux fois ! Tu nous as baisés deux fois. » Des mots vulgaires qui pourraient coûté une sanction au sextuple Ballon d'Or, frustré de ne pas avoir pu mener sa sélection à la victoire. L'Argentine était pourtant donnée favorite face au Paraguay...













Par JOËL