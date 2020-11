Stade de Reims Mercato : Boulaye Dia, coup dur pour Guion ?

Publié le 15 novembre 2020 à 09:50

Auteur d’un début de saison tonitruant, Boulaye Dia pourrait pourtant quitter le Stade de Reims lors du mercato hivernal ou en fin de saison. David Guion semble déjà regretter cette option.

Stade de Reims : Boulaye Dia sur le départ

Brillant la saison dernière, Boulaye Dia avait largement contribué au positionnement du Stade de Reims à la 6e place de Ligue 1. Une performance qui avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs pour le buteur rémois lors du mercato estival. Des intérêts auxquels n’étaient pas opposés les dirigeants champenois qui avaient d’ailleurs accordé un bon de sortie au joueur de 24 ans. Mais ce dernier n’a pas pu quitter le Stade de Reims. Malgré son départ raté, le joueur n’est pas déçu et brille encore plus depuis le début de la nouvelle saison, avec 8 buts en 8 matchs de Ligue 1. Des statistiques qui font de lui l’actuel meilleur buteur du championnat. De quoi faire plaisir à David Guion pour avoir conservé son joueur. « On comprend mieux pourquoi j’étais très content que Boulaye Dia reste avec nous. Avec 8 buts, il nous aide à remonter au classement », s’est félicité l’entraîneur rémois au micro de Téléfoot. Il espère que son attaquant va continuer d'empiler les buts jusqu’à la trêve hivernale : « Il y a encore 7 matches avant la trêve hivernale, ce qui m’importe, c’est d’optimiser Boulaye Dia sur ces manches-là. »

Mais le bon de sortie de Boulaye Dia est toujours valide. Autrement dit, l'international sénégalais pourrait partir dès le mercato hivernal ou en fin de saison alors que son contrat expire en juin 2022. Sur ce point, David Guion est moins à l’aise. Le coach du Stade de Reims préfère se concentrer sur le présent et attendre de voir ce qu’il en sera de l’avenir de son joueur à court terme. « Je suis dans le présent, on verra au mercato d’hiver ce qu’il va se passer pour lui », a expliqué le technicien, un brun fataliste.

Quelle prochaine destination pour le Champenois ?

Lors du mercato estival, plusieurs clubs étaient attirés par le profil du natif d'Oyonnax. En Ligue 1, l’OM était assez avancé sur le dossier, mais l’affaire n’a pu être conclue en raison du prix réclamé par les dirigeants du Stade de Reims. Les Rémois exigeaient 15 millions d’euros pour son indemnité de transfert. Cet hiver, l’Olympique de Marseille, qui a besoin de trouver un concurrent à Dario Benedetto, est toujours intéressé par Boulaye Dia. Cependant, le président Jean-Pierre Caillot et son staff n’ont toujours pas baissé leurs exigences. Cette situation semble laisser très peu de possibilités au club olympien, économiquement dans le dur, de signer Boulaye Dia que convoitent des clubs en Angleterre et en Allemagne…













Par JOËL