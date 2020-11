ASSE Mercato : 10 millions d'euros dans les caisses cet hiver

Publié le 16 novembre 2020 à 09:45

Le mercato estival 2020 a été synonyme de dégraissage à l'ASSE. La porte de sortie a été indiquée à plusieurs joueurs pesant lourd sur la masse salariale, tels Loïs Diony et Yann M'Vila, qui n'entraient plus dans les plans de Claude Puel. Mais la fenêtre des transferts hivernale pourrait rapporter près de 10 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne.

Un nouveau dégraissage au mercato hivernal

L'ASSE avait deux objectifs principaux lors du mercato d'été : faire de la place dans sa masse salariale en se séparant de joueurs indésirables à gros salaire et rajeunir un effectif vieillissant, dans le cadre du projet sportif de l'entraîneur Claude Puel. Ainsi, Loïs Diony a quitté les Verts pour Angers SCO, tandis que Yann M'Vila a trouvé un point de chute en Grèce, à l'Olympiakos. Un plan qui a fonctionné sans accroc jusqu'au départ de Wesley Fofana à Leicester City. Vendu 35 millions d'euros hors bonus, le jeune défenseur était l'un des cadres du projet de Puel, qui était fermement opposé à un départ. L'ASSE a néanmoins mis la main sur un joli pactole, dont une partie devrait servir à renforcer l'équipe au mercato hivernal, mais pour cela, il faudra encore dégraisser dans quelques semaines. Plusieurs indésirables n'ayant pas trouvé de porte de sortie cet été devrait donc bientôt quitter le club.

L'ASSE a 10 millions d'euros qui dorment

Le premier de ces indésirables à l'ASSE, c'est évidemment Stéphane Ruffier. Le gardien de 34 ans a refusé de s'engager avec Dijon FCO à la fin du dernier mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le portier peut négocier avec des clubs dès janvier pour une signature libre à l'été. Mais l'AS Saint-Etienne pourrait en tirer un peu d'argent en lui trouvant un club dès cet hiver. C'est d'ailleurs la meilleure option pour Ruffier, à qui une année blanche serait préjudiciable et pourrait accélérer la fin de sa carrière. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le latéral gauche Miguel Trauco est aussi sur le départ et sa valeur est estimée à 1,5 millions d'euros. Il en va de même pour son coéquipier Gabriel Silva, à qui il reste deux ans et demi de contrat. Enfin, Ryad Boudebouz et Wahbi Kazri, tous les deux en fin de contrat en juin 2022, devrait quitter l'ASSE au prochain mercato. Boudebouz avait des touches au Qatar, mais le transfert a capoté. La valeur cumulée des deux joueurs est estimée entre 7 et 8 millions d'euros. En se débarrassant de ces cinq joueurs, l'AS Saint-Etienne pourrait faire entrer une dizaine de millions d'euros dans les caisses. De quoi voir la deuxième partie de saison avec espoir.













Par Matthieu