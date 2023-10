Alors que l'ASSE traverse une belle période sur le plan comptable, un terrible coup dur se précise avec une potentielle perte de 7 millions d'euros.

ASSE : Stéphane Ruffier réclame 7 millions d'euros à Saint-Etienne

Les dirigeants de l'ASSE se seraient certainement bien passer de cette affaire. Dans une période où le club excelle avec 4 victoires et un match nul sur les cinq derniers matchs, une mauvaise nouvelle est venue casser l'ambiance dans le Forez. Une vieille histoire datant de 2020 a refait surface, et elle pourrait bien coûter très chère à l'AS Saint-Etienne.

Il y a 3 ans, soit en 2021, l'emblématique gardien de l'ASSE, Stéphane Ruffier, est licencié par son club pour faute grave suite à plusieurs rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires pour différents motifs : retard à l'entraînement, non-port du masque pendant la Covid-19 et départ du club sans autorisation. Problème, l'ex-gardien stéphanois n'est pas en accord avec cette décision et réclame plus de 7 millions d'euros à son ancien club devant le conseil de prud'hommes où une audience s'est tenue lundi d'après les renseignements de L'Équipe.

Stéphane Ruffier ne devrait pas obtenir gain de gause

Toujours selon les informations du quotidien sportif, Stéphane Ruffier a peu de chances d'obtenir gain de cause. L'ancien portier de l'ASSE accuse son ancien club de plusieurs faits, notamment de harcèlement moral subi et de l'exécution déloyale de son contrat où il demande plus de 2,5 millions de dommages et intérêts. Il demande également plus de 3 millions d'euros pour réparation du préjudice subi suite à la rupture de son contrat. La décision des prud'hommes est attendue le 15 janvier prochain.