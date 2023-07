Laissé libre à la fin de son contrat à Troyes, Jessy Moulin a regagné Saint-Etienne. Une tendance se dessine pour son futur.

Mercato ASSE : Jessy Moulin quitte Troyes et rentre à Saint-Etienne

Après deux saisons à l’ES Troyes AC, Jessy Moulin est libre. Son contrat a expiré depuis le 30 juin officiellement, et le club aubois ne l’a pas reconduit. Dans un communiqué officiel, l’ESTAC a annoncé le départ de l'ancien gardien de but de l’ASSE. « L’ES Troyes AC remercie Jessy Moulin, dont le contrat arrive à son terme, pour ses deux années passées en Bleu et Blanc. Avec 8 apparitions sous le maillot troyen, Jessy a contribué au maintien historique Ligue 1 lors de la saison 2021-2022. L’ensemble du club tient à le remercier pour sa joie de vivre, son professionnalisme, ainsi que ses conseils précieux auprès des plus jeunes gardiens. Depuis son arrivée au club, Jessy a toujours fait preuve d’exemplarité sur et en dehors des terrains. L’ESTAC lui souhaite beaucoup de réussite pour ses futurs projets. »

Mercato ASSE : Jessy Moulin se dirige vers la retraite ?

Libre de tout engagement, Jessy Moulin peut encore rebondir dans un nouveau club. Il n’a pas encore décidé de prendre sa retraite. « Il réfléchit désormais à la suite à donner à sa carrière » selon But Football Club. En attendant la fin de mercato ou une décision officielle du portier de 37 ans, « il est rentré chez lui à Saint-Etienne » d’après la source. Cependant, la tendance actuelle sur l’avenir du joueur formé à Saint-Etienne est plutôt vers une fin de carrière. « Après deux saisons éloigné de sa famille à multiplier les aller-retour dans l'Aube, il n'est pas certain que le natif de Valence reparte sur un ultime challenge loin du Forez », a appris le média. Pour rappel, Jessy Moulin avait passé 13 saisons à l'ASSE (2008-2021). Dans l'ombre de Stéphane Ruffier, il avait été prêté un temps à l'AC Arles (2008-2009), à Fréjus Saint-Raphaël (2009-2010) et à Clermont Foot (2011-2012), avant son départ définitif à Troyes en juillet 2021.