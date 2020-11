PSG Mercato : Incroyable opération pour l'arrivée d'une star

Publié le 13 novembre 2020 à 18:00

Le PSG est en train de monter une grosse opération pour s'offrir les services d'une nouvelle star lors du mercato estival 2021. Nasser al-Khelaïfi, le président du club parisien, est prêt à faire une folie pour convaincre Sergio Ramos de rejoindre les champions de France à l'été 2021, au terme de son contrat au Real Madrid.

Sergio Ramos ne finira sans doute pas au Real Madrid

Le défenseur historique du Real Madridest remonté contre sa direction. Après 15 ans de bons et loyaux services avec la Maison Blanche, avec 100 buts au compteur, excusez du peu pour un défenseur, Sergio Ramos aurait aimé fini sa carrière "chez lui". Mais, alors que son contrat prend fin en juin 2021, les négociations avec sa direction semblent au point mort. Face à la lenteur des négociations, l'ancien Sévillan avait mis un terme aux discussions, selon les informations de Don Balon. Il avait alors annoncé à Florentino Pérez sa volonté de quitter le club à l'issue de la saison. Mais face à une décision qui déplairait aux socios et la volonté du joueur de continuer l'aventure, le Real Madrid est revenu à la charge. Mais la proposition de deux années supplémentaires n'a pas convaincu Sergio Ramos qui, à 34 ans, aurait souhaité trois saisons additionnelles, quitte à finir en leader de vestiaire plus que de terrain. La porte s'est alors ouverte pour le PSG.

Le PSG prépare une offre XXL

La volonté de Sergio Ramos de demeurer au Real Madrid reste intacte, mais la situation devient urgente et le défenseur étudie les options qui s'offrent à lui. La Juventus avait évoqué son intérêt, mais c'est bien le PSG qui est en pole position. Et pour convaincre le joueur, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo lui prépareraient une offre XXL, selon les informations d'El Chiringuito en Espagne. Dans un premier temps, les dirigeants parisiens proposaient à Sergio Ramos un salaire inchangé entre Madrid et Paris. Soit près de 12 millions d'euros annuels. Mais face à un profil qui plait tant, notamment après le départ de Thiago Silva et du fait de l'énorme expérience européenne de l'Espagnol, le PSG est revenu à la charge et offrirait "un véritable chèque en blanc" à Sergio Ramos. Pour les journalistes ibériques, "Nasser al-Khelaïfi a tout préparé pour que Ramos signe pour le PSG s'il n'y a pas d'accord avec le Real Madrid". Un salaire et une durée "à la carte" pour le joueur aux quatre C1. De quoi faire réfléchir...













Par Matthieu