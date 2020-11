RC Lens : De bonnes nouvelles pour le blessé Ignatius Ganago

Publié le 16 novembre 2020 à 14:15

Le RC Lens n’a pas pu compter sur Ignatius Ganago lors de ses deux derniers matchs en Ligue 1. Néanmoins, les nouvelles sont bonnes concernant l’attaquant du Racing Club pendant cette trêve internationale.

RC Lens : Ganago vers la reprise après la trêve

Meilleur buteur du RC Lens, Ignatius Ganago est blessé à la cheville depuis le 3 octobre face à l’ASSE (2-0). Il était donc absent lors de la lourde défaite face au LOSC (4-0) et contre le Stade de Reims (4-4), avant la trêve internationale. Évidemment, le Racing Club ne va pas bien depuis que son avant-centre décisif n’est pas disponible. Après un mois et demi d’absence, ce dernier est espéré pour la reprise le 22 novembre. Le club promu se déplace sur le terrain du Dijon FCO, dimanche prochain (15h), lors de la 11e journée de Ligue 1.

Ménagé lors du match amical qui a opposé le RC Lens au RSC Anderlecht (3-1) vendredi dernier, Ignatius Ganago prépare activement son retour. L’un de ses coéquipiers, Cheick Traoré a publié une vidéo, sur les réseaux sociaux, dans laquelle le buteur est visiblement au mieux de sa forme, en train de danser dans le vestiaire. Pour justifier l’absence de la recrue lensoise contre le club belge, Franck Haise (coach du RCL) « estime que c’était encore un peu tôt pour le lancer dans un match amical ». Le retour du Camerounais est en bonne voie si l’on se fie aux images du blessé, dont la cheville ne semblait plus douloureuse sur les images de lui.

Ignatius Ganago, une bonne pioche

Ignatius Ganago a été recruté à l'OGC Nice par le Racing Club de Lens l'été dernier. Son transfert a coûté 6 M€ au club promu en Ligue 1. Le joueur de 21 ans a signé un contrat de 4 ans et ne partira du Nord qu'en juin 2023. Mais les dirigeants des Sang et Or se réjouissent d'avoir réalisé un bon recrutement. Et pour cause, l'avant-centre a déjà inscrit 4 buts et offert 2 passes décisives en 6 matchs disputés en championnat.













