Bordeaux : Gros coup de pression sur Gasset et ses joueurs

Publié le 16 novembre 2020 à 16:00

Bordeaux est au creux de vague. Le club est en crise sur le plan extra-sportif et les résultats sur le terrain sont mauvais. Ce qui a poussé Frédéric Longuépée à mettre la pression sur Jean-Louis Gasset et ses joueurs.

Longuépée : « J’attends beaucoup plus de l’équipe »

Les Girondins de Bordeaux ont recruté Jean-Louis Gasset l’été dernier pour prendre la place de Paulo Sousa limogé. Mais après 10 journées de Ligue 1, l’expérimenté entraineur n’arrive pas à hisser les Girondins dans la première moitié du classement. Et cette situation a fait réagir Frédéric Longuépée. Ce dernier n’a pas caché son impatience de voir son équipe passer dans le Top 10. Pour ce faire, le président du club au scapulaire a mis une petite pression sur le coach et les joueurs bordelais. « J’attends beaucoup plus de l’équipe », a-t-il demandé dans le quotidien Sud-Ouest. Et ce n’est pas tout ! Le dirigeant veut voir de « l’engagement » chez ses joueurs, « que ce soit à l’entraînement ou dans l’investissement sur les matchs ».

Frédéric Longuépée est parti du constat suivant pour justifier son coup de pression. « Ce qu’on a pu voir ces derniers temps était insuffisant en termes de détermination. On a le droit de perdre, mais se battre à chaque match est non négociable », a-t-il indiqué. Pour finir, le patron des Girondins a rappelé aux joueurs de Jean-Louis Gasset que « jouer pour Bordeaux est une fierté ». Il leur a par conséquent exigé de « respecter l’histoire du club et leurs prédécesseurs qui ont porté le maillot », en se donnant à fond pour la tunique Marine et Blanc.

Réaction des Girondins de Bordeaux attendue contre le Stade Rennais

Notons que l'équipe de Jean-Louis Gasset est 12e de Ligue 1 avec 12 points, soit 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. La réaction de Bordeaux est donc attendue contre le Stade Rennais au Roazhon Park. Rendez-vous le vendredi 20 novembre (19h), en couverture de la 11e journée du championnat, pour savoir si le message de Frédéric Longuépée est bien passé.













Par ALEXIS